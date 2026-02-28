Դատելով առաջին հարվածի թիրախներից և ավիացիայի անխոչընդոտ կիրառման փաստից՝ կարելի է ասել, որ Իրանի դեմ ռազմական օպերացիան պլանավորվել է ամիսներ շարունակ, իսկ հարվածի ժամկետն ընտրվել է վերջին օրերին: Տպավորություն է, որ նույնիսկ Իրանի համար կար հանկարծակիության էլեմենտ:
Կառավարական օբյեկտներին հարվածելուն զուգահեռ, հարվածներ են հասցվում նաև Իրանի տարբեր հատվածներում տեղակայված ռազմավարական օբյեկտներին:
Հաջորդիվ, ենթադրելի է, որ Իրանը պետք է իրացնի պրևենտիվ և կամ ուղիղ պատասխան հարվածների իր գործողությունները: Դրանց էֆեկտիվության և համարժեքության մակարդակը հետագա հետևությունների հնարավորություն կտա:
Հակամարտության կողմերի առաջին օրվա/օրերի հարվածողական և պաշտպանական գործողությունների էֆեկտիվությունից է նաև կախված պատերազմի էսկալացիայի հետագա ընթացքը:
Այս պահին աճում է ռազմական գործողությունների տարածաշրջանային բռնկման, ծավալմսն և տարբեր կողմերի ներքաշման ռազմաքաղաքական ռիսկը:
Արտակ Զաքարյան