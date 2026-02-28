ԱՄՆ-ի նպատակը Ռուսաստանը ոչնչացնելն է՝ որպես պետություն: Սակայն այդ գործում ԱՄՆ-ի ուղիղ ներգրավման դեպքում Ռուսաստանը գործի է դնում միջուկային զսպման մեխանիզմը, ինչը սպառնալիք է ԱՄՆ-ի համար։
Այդ իսկ պատճառով ԱՄՆ-ի օլիգարխիան իշխանության բերեց Թրամփին, որի նպատակն է ԱՄՆ-ին դուրս բերել ուկրաինական կոնֆլիկտից և Ռուսաստանի դեմ պատերազմում առաջին պլան մղել իր վասալ Եվրոպային։
Ավելին, Թրամփը նախապատրաստում է պատերազմ Ռուսաստանի և Եվրոպայի միջև, որը կտրուկ կնվազեցնի ռիսկերը օվկիանոսի մյուս կողմում գտնվող ՍՄՆ-ի համար, կթուլացնի միաժամանակ և՛ Եվրոպային, և՛ Ռուսաստանին։
ԱՄՆ-ի կողմից նախապատրաստվող Ռուսաստան-Եվրոպա պատերազմում Հայաստանի նման երկրների համար նախատեսված է առաջնագծում կռվելու դերը՝ որպես «թնդանոթի միս»։ Հենց այդ պատճառով են Հայաստանը տանում ԵՄ։
Իրականում Աննա Հակոբյանի և Նիկոլ Փաշինյանի բաժանման լուրը քողարկեց մեկ այլ կարևոր իրադարձություն՝ Փաշինյանի պաշտոնական այցը Լեհաստան, որի ընթացքում ստորագրվել է Հայաստանի և Լեհաստանի Հանրապետության միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին համաձայնագիր։
Ուշագրավն այն է, որ Լեհաստանը ՆԱՏՕ-ի ամենառուսատյաց երկներից մեկն է, եթե ոչ՝ ամենառուսատյացը։ Եվ ԱՄՆ-ի կողմից նախապատրաստվող ապագա Ռուսաստան-Եվրոպա պատերազմում Լեհաստանը առաջնագծում կռվող պետություններից է լինելու։ Այդ դեպքում, իրենց կարծիքով, ինչու՞ պետք է առաջնագծում զոհվեն լեհերը, եթե դա կարող են լինել հայերը։
Հենց այդ պատճառով են Փաշինյանին նման շուքով ընդունում Եվրոպայում, այդ պատճառով է, որ Լեհաստանի վարչապետ Տուսկը հաճոյանում է Փաշինյանին։
Փաշինյանին «փշի-փշի» են անում, ցույց են տալիս, որ նա իբր իրենցից մեկն է, և ներքաշում են մի գործընթացի մեջ, որից ելք նա չի ունենալու։
Ռուսաստանի դեմ պատերազմի մեջ Հայաստանին ներքաշելու ողջ սև գործը ԱՄՆ-ը և ԵՄ-ը դնելու են Փաշինյանի ուսերին։ ՔՊ-ից ոչ մեկն այդ դերը ստանձնել չի ուզում։ Նույնիսկ Աննա Հակոբյանն է հեռանում նրանից՝ իր ապագա քայլերի համար պատասխանատվություն չկրելու նպատակով։
Առաջիկայում Հայաատանում սպասվում են հակառուսական կտրուկ գոդծընթացներ։ Երկու օր առաջ Հայաստան-Թուրքիա սահմանի «Ախուրիկ» անցակետից արդեն իսկ հեռացվել են ռուս սահմանապահները։
Եվ երբ Փաշինյանը կավարտի իր սև գործը, նա այլևս կդադարի որևէ արժեք ներկայացնել Արևմուտքի համար, և Հայաստանի փլատակների վրա, որպես փրկիչ, իշխանության կբերվի Արևմուտքի թեկնածուն։
Ռուսաստանը ձգտում է կանխել այդ աղետալի սցենարը և ուժի դիրքերից բանակցում է այդ ողջ գործընթացի միակ կառավարիչ ԱՄՆ-ի հետ։
Հայկ Այվազյան