Բաժանումն ու պառակտումը տանում են միայն պարտությունների

Մեր ժողովրդին այս վերջին 36 տարիների ընթացքում այնքան բաժան-բաժան արին, որ նույնիսկ մեկ ընտանիքում, հարազատների միջև քաղաքական թշնամություն է տիրում։
Մեկը Հայաստանցի է, մյուսը Ղարաբաղցի է, երրորդը նիկոլ է, դրա կողքին քոչարյական է, ձախում կանգնածը ռուսամետ է, աջում կանգնածը` արևմտամետ է, մեկը թուրք է, մյուսը պարսիկ, մեկը ազգային է, մյուսը դեմոկրատ, մեկը ՀԱԵ հետևորդ է, մյուսը եհովական է և այդպես շարունակ։
Բա այսքանից հետո ցանկանում էիք նորմալ պետություն ունենաինք, աշխարհում արժանապատիվ ժողովուրդ համարվեինք։
Այդպիսի բան չի լինում։ Բաժանումը, պառակտումը տանում է միայն պարտությունների, երկրի ու ազգի վերացման։
Գևորգ ԱՐՑԱԽԵՑԻ