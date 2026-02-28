Բաժանումն ու պառակտումը տանում են միայն պարտությունների

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Իրանի զինված ուժերը կօգտագործեն իրենց բոլոր հնարավորությունները ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հարձակումներին պատասխանելու համար՝ ասվում է Իրանի ԱԳՆ հայտարարության մեջ: «Իրանի ժողովրդի պատասխանը կլինի վճռական և որոշիչ՝ ստիպելով օրինախախտներին զղջալ իրենց հանցավոր գործողությունների համար»,- ընդգծել է Իրանի արտաքին հարաբերությունների գերատեսչությունը:               
 
28.02.2026 | 14:50

Մեր ժողովրդին այս վերջին 36 տարիների ընթացքում այնքան բաժան-բաժան արին, որ նույնիսկ մեկ ընտանիքում, հարազատների միջև քաղաքական թշնամություն է տիրում։

Մեկը Հայաստանցի է, մյուսը Ղարաբաղցի է, երրորդը նիկոլ է, դրա կողքին քոչարյական է, ձախում կանգնածը ռուսամետ է, աջում կանգնածը` արևմտամետ է, մեկը թուրք է, մյուսը պարսիկ, մեկը ազգային է, մյուսը դեմոկրատ, մեկը ՀԱԵ հետևորդ է, մյուսը եհովական է և այդպես շարունակ։

Բա այսքանից հետո ցանկանում էիք նորմալ պետություն ունենաինք, աշխարհում արժանապատիվ ժողովուրդ համարվեինք։

Այդպիսի բան չի լինում։ Բաժանումը, պառակտումը տանում է միայն պարտությունների, երկրի ու ազգի վերացման։

Գևորգ ԱՐՑԱԽԵՑԻ

Մարտիրոս Սարյանի տարեդարձն է
Մարտիրոս Սարյանի տարեդարձն է

