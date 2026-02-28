Հայ հանրությունը սպասում է մեկ բանի` համազգային միասնության

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
28.02.2026 | 16:46

Երեկ, փաստորեն, «Միասնության Թևերը» և «Հայաքվեն» հուշագիր ստորագրեցին` ընտրություններին միասին մասնակցելու նպատակով:

Ես, որպես քաղաքական պրոցեսների շահառու-քաղաքացի, ողջունում եմ ընդդիմադիր դաշտում ցանկացած նման մեծ ու փոքր միավորում, սակայն կարծում եմ, որ միայն ամբողջական (մեծ) միավորումն է ի զորու ապահովելու իշխանափոխության և հասարակական-քաղաքական դաշտում պառակտվածությանը վերջ դնելու խնդրի լուծումը:

Ընդ որում, միայն քաղաքական դերակատարներին ու իրենց նեղ քաղաքական թիմերին է հետաքրքիր, թե կոնկրետ ում շուրջ կամ ում առաջնորդությամբ կհամախմբվեն (պաշտոն-մաշտոն, ցուցակում լավ տեղ և այդպիսի այլ գրող ու սև ցավեր), մեզ` նման ակնկալիքներ չունեցող քաղաքացիներիս համար կարևոր է արդյունքը:

44-օրյա պատերազմից ի վեր հայ հանրությունը գիտակցաբար և անգիտակցաբար սպասում է մեկ բանի` համազգային ու համաժողովրդական միասնության, որն ապահովելու ուղիղ պարտականությունը կրում են քաղաքական էլիտաները:

Վարազդատ Հարությունյան

