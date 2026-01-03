Անհասցե ուղերձ

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Իրանի զինված ուժերը կօգտագործեն իրենց բոլոր հնարավորությունները ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հարձակումներին պատասխանելու համար՝ ասվում է Իրանի ԱԳՆ հայտարարության մեջ: «Իրանի ժողովրդի պատասխանը կլինի վճռական և որոշիչ՝ ստիպելով օրինախախտներին զղջալ իրենց հանցավոր գործողությունների համար»,- ընդգծել է Իրանի արտաքին հարաբերությունների գերատեսչությունը:               
 
28.02.2026 | 19:00

Խաղաղության արևը երկար չի շողա: Հետո կլինի հորդառատ անձրև, իսկ դա նշանակում է, որ սելավից փրկվելու համար ոչ միայն պետք է տարվել արևի շռայլ շողերով, այլ նաև պատրաստվել հորդառատ տեղումների:

Խաղաղության և պատերազմի արանքում ընկած տարածությունը դյութիչ է, բայց ոչ՝ անծայրածիր...

Գարնան արևից հետո հաճախ է անձրև լինում, որոշ դեպքերում, անգամ՝ տեղատարափ:

Երկինքը հուշում է, որ մենք ապրում ենք արևի և անձրևի (հասկացեք՝ սելավի) արանքում, իսկ դա ենթադրում է նաև ամպրոպ...

Առջևում անձրևոտ գարունն է:

Սենոր Հասրաթյան

