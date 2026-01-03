Սեր տեղացեք

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
01.03.2026
 
Իրանի զինված ուժերը կօգտագործեն իրենց բոլոր հնարավորությունները ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հարձակումներին պատասխանելու համար՝ ասվում է Իրանի ԱԳՆ հայտարարության մեջ: «Իրանի ժողովրդի պատասխանը կլինի վճռական և որոշիչ՝ ստիպելով օրինախախտներին զղջալ իրենց հանցավոր գործողությունների համար»,- ընդգծել է Իրանի արտաքին հարաբերությունների գերատեսչությունը:               
 
28.02.2026 | 21:59
Մարտի 1
Մարմնի ճրագը աչքն է, երբ աչքը առողջ է,
ամբողջ մարմինը լուսավոր կլինի, իսկ
երբ աչքը պղտոր է, մարմինն էլ խավար կլինի:
Ղուկաս 11. 3
Ես լսում եմ ձեր աղաչանքը: Ոչ մի կանչ անլսելի չի մնում: Անչափ շատ են Ինձ դիմողները, սակայն քչերն են սպասում, որպեսզի լսեն իրենց ուղղված Իմ խոսքը, երբ այդ խոսքը անչափ անհրաժեշտ է իրենց հոգու համար:
Իմ խոսքերը կյանք են, հետևաբար, լսել Իմ խոսքը` նշանակում է կյանք, բժշկություն և ուժ ստանալ: Ամեն բանի համար Ինձ վստահեք:
Երբ ամենքի հետ սիրով վարվեք, շուտով փոխարենը անպայման կստանաք:
Իրագործեք Իմ մտահաղացումները և Ինձ թողեք կատարումը ձեր մտադրությունների:
Ինձ իբրև Փրկիչ ու Թագավոր ընդունեք և ըստ այդմ էլ վարվեք Ինձ հետ:
Բայց չմոռանաք միաժամանակ մոտենալ Ինձ` շատ սիրելի մեկի քաղցր մտերմությամբ:
Իմ կողմից տրված կանոնները պահեք հաստատակամորեն, համբերատարությամբ ու սիրով. հավատքով ընթացեք ու հարատևեք թելադրանքները կատարելու մեջ. այդժամ կտեսնեք, որ կհարթվեն դժվարության բոլոր բլուրները, կծածկվեն աղքատության բոլոր փոսերը և ձեզ ճանաչող բոլոր մարդիկ այդպես կիմանան, որ Ես եմ Տերը:
Սե՛ր տեղացեք:
Դիտվել է՝ 98

Տարածաշրջանային

Իրանական փակուղի

Իրանական փակուղի

Իրանում իշխանափոխություն կատարելը անհնարին է՝ ո՛չ իսլամական ուժի, ո՛չ աշխարհիկ, ո՛չ էլ շահաժառանգի միջոցով:
Իրանը փոքրիկ Հայաստանը չէ, որտեղ իշխանափոխությունը կատարվեց բավականին հեշտությամբ...

Սոցցանցային գրառումներ

Մարտիրոս Սարյանի տարեդարձն է
Մարտիրոս Սարյանի տարեդարձն է

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները
Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները

