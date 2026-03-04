Մանրամասն որոնում (արխիվ)
04.03.2026
 
«Մենք չենք կարող հարվածել ԱՄՆ-ի տարածքին, ուստի կհարձակվենք տարածաշրջանում նրանց բազաների վրա: Մենք չենք հարձակվում Պարսից ծոցի մեր եղբայրների վրա, մենք չենք հարձակվում մեր հարևանների վրա: Մենք հարձակվում ենք ամերիկյան թիրախների վրա, դա ակնհայտ է»,- հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին:               
 
Նորություններ » Իրանական ճգնաժամը խորացնում է ԱՄՆ-ԵՄ տարանջատումը

Իրանական ճգնաժամը խորացնում է ԱՄՆ-ԵՄ տարանջատումը

Իրանական ճգնաժամը խորացնում է ԱՄՆ-ԵՄ տարանջատումը
01.03.2026 | 11:41

Իրանի դեմ ծավալվող պատերազմի ալիքները հասան Եվրոպական Միություն: Այն տարանջատումը, որն սկսվել էր ԱՄՆ-ի և ԵՄ-ի միջև ուկրաինական ճգնաժամի հաղթահարման և պատերազմի դադարեցման շուրջ տարաձայնությունների պատճառով, այժմ ավելի է խորանում իրանական ճգնաժամի պատճառով: Բարձրագույն ղեկավար մարմինների՝ Եվրոպական խորհրդի և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահների պաշտոնական հայտարարությունները վկայում են, որ կա հստակ դատապարտում: Ճիշտ է, ասում են` մտահոգված ենք, բայց դե արդեն պարզ է, որ չեն աջակցում Թրամփ-Նաթանյահու տանդեմին: Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Նորվեգիայի ղեկավարներն իրենց դիրքորոշմամբ կտրուկ և վճռական դատապարտել են հարձակումը Իրանի վրա: Նշվում է միջազգային իրավունքի նորմերին հասցված հսկայական վնասը: Իսկապես որ, Հավաքական Արևմուտքն արդեն փլուզվում է: Դեռևս պարզ չեն երևում Ռուսաստանի և Չինաստանի նախագահների պլանները:

Գարիկ Քեռյան

Դիտվել է՝ 677

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի հարվածներն իր թշնամիներին ու նրանց դաշնակիցներին. ջիհադը՝ սրբազան պատերազմը, սկսված է

Իրանի հարվածներն իր թշնամիներին ու նրանց դաշնակիցներին. ջիհադը՝ սրբազան պատերազմը, սկսված է

Նախապես նշենք, որ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի պաշտոնատար անձինք ու պաշտոնական մարմինները միտումնավոր կերպով նվազեցված են ներկայացնում Իրանի հարվածների հետևանքով իրենց զոհերի, վիրավորվածների թվաքանակները և ավերածությունների մասշտաբները, թաքցնում իրական կորուստները, իսկ իրենց հարվածների հետևանքները ներկայացնում ուռճացված կերպով...

Սոցցանցային գրառումներ

Թրամփը վիրավորել է Ռոբերտ Դե Նիրոյին
Թրամփը վիրավորել է Ռոբերտ Դե Նիրոյին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները
Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Գաճաճ հռետորների հենաշարժական հսկա ապարատը
Գաճաճ հռետորների հենաշարժական հսկա ապարատը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.