Իրանական ճգնաժամը խորացնում է ԱՄՆ-ԵՄ տարանջատումը

Իրանի դեմ ծավալվող պատերազմի ալիքները հասան Եվրոպական Միություն: Այն տարանջատումը, որն սկսվել էր ԱՄՆ-ի և ԵՄ-ի միջև ուկրաինական ճգնաժամի հաղթահարման և պատերազմի դադարեցման շուրջ տարաձայնությունների պատճառով, այժմ ավելի է խորանում իրանական ճգնաժամի պատճառով: Բարձրագույն ղեկավար մարմինների՝ Եվրոպական խորհրդի և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահների պաշտոնական հայտարարությունները վկայում են, որ կա հստակ դատապարտում: Ճիշտ է, ասում են` մտահոգված ենք, բայց դե արդեն պարզ է, որ չեն աջակցում Թրամփ-Նաթանյահու տանդեմին: Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Նորվեգիայի ղեկավարներն իրենց դիրքորոշմամբ կտրուկ և վճռական դատապարտել են հարձակումը Իրանի վրա: Նշվում է միջազգային իրավունքի նորմերին հասցված հսկայական վնասը: Իսկապես որ, Հավաքական Արևմուտքն արդեն փլուզվում է: Դեռևս պարզ չեն երևում Ռուսաստանի և Չինաստանի նախագահների պլանները:
Գարիկ Քեռյան