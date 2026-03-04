Մանրամասն որոնում (արխիվ)
04.03.2026
 
«Մենք չենք կարող հարվածել ԱՄՆ-ի տարածքին, ուստի կհարձակվենք տարածաշրջանում նրանց բազաների վրա: Մենք չենք հարձակվում Պարսից ծոցի մեր եղբայրների վրա, մենք չենք հարձակվում մեր հարևանների վրա: Մենք հարձակվում ենք ամերիկյան թիրախների վրա, դա ակնհայտ է»,- հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին:               
 
Նորություններ » Մասսայական ցույցերի դեմ պայքարի ամենալավ միջոցը հակընդդեմ մասսայական ցույցերն են

Մասսայական ցույցերի դեմ պայքարի ամենալավ միջոցը հակընդդեմ մասսայական ցույցերն են

Մասսայական ցույցերի դեմ պայքարի ամենալավ միջոցը հակընդդեմ մասսայական ցույցերն են
01.03.2026 | 12:20

Մինչ պատերազմ սկսելը շատ լուրեր են եղել, որ տարբեր ազգություններից կազմված խմբեր են կուտակել Իրանի սահմանին։

Սա ենթադրում է, որ պատերազմին պիտի հաջորդի ցամաքային օպերացիան։

Եվ, ինչպես Թրամփը հայտարարել է, նպատակը Իրանի իշխանությունների տապալումն է։

Մասսայական ցույցերի դեմ պայքարի ամենալավ միջոցը հակընդդեմ մասսայական ցույցերն են։

Կարծում եմ՝ սրանով է պայմանավորված, որ Իրանում, չնայած ռազմական իրավիճակին, իրականացվում են կառավարությանն աջակցող ցույցեր։

Սա ինչ-որ իմաստով կանխարգելման նպատակ ունի, որպեսզի երկրում չսկսվեն ներքին քաոս հրահրող հակակառավարական ցույցեր։

Բայց անընդհատ մտքիցս դուրս չի գալիս, թե ինչպես Վենսը Բաքվում գովեց ադրբեջանցիների բանակը, ընգծելով, որ նրանք միասին ուս-ուսի առաքելություն էին իրականացնում Աֆղանստանում։

Սրանք նշաններ են, որոնք վկայում են, որ կա էսկալացիայի նախապատրաստություն։

Մեզ մնում է հասկանալ՝ եթե տարածաշրջանն է՛լ ավելի խառնվի իրար, արդյո՞ք մեզ համար հնարավորություններ են ստեղծվում Արցախը հետ վերցնելու հարցում, թե՝ ոչ։

Կամ հակառակը՝ արդյո՞ք թուրքերի համար է հնարավորություն ստեղծվում սկսել ռազմական օպերացիա Հայաստանի դեմ։

Երևի ճիշտը պերաշկի ուտելն է։

Արթուր Խոջաբաղյան

Դիտվել է՝ 508

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի հարվածներն իր թշնամիներին ու նրանց դաշնակիցներին. ջիհադը՝ սրբազան պատերազմը, սկսված է

Իրանի հարվածներն իր թշնամիներին ու նրանց դաշնակիցներին. ջիհադը՝ սրբազան պատերազմը, սկսված է

Նախապես նշենք, որ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի պաշտոնատար անձինք ու պաշտոնական մարմինները միտումնավոր կերպով նվազեցված են ներկայացնում Իրանի հարվածների հետևանքով իրենց զոհերի, վիրավորվածների թվաքանակները և ավերածությունների մասշտաբները, թաքցնում իրական կորուստները, իսկ իրենց հարվածների հետևանքները ներկայացնում ուռճացված կերպով...

Սոցցանցային գրառումներ

Թրամփը վիրավորել է Ռոբերտ Դե Նիրոյին
Թրամփը վիրավորել է Ռոբերտ Դե Նիրոյին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները
Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Գաճաճ հռետորների հենաշարժական հսկա ապարատը
Գաճաճ հռետորների հենաշարժական հսկա ապարատը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.