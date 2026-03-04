Մանրամասն որոնում (արխիվ)
«Մենք չենք կարող հարվածել ԱՄՆ-ի տարածքին, ուստի կհարձակվենք տարածաշրջանում նրանց բազաների վրա: Մենք չենք հարձակվում Պարսից ծոցի մեր եղբայրների վրա, մենք չենք հարձակվում մեր հարևանների վրա: Մենք հարձակվում ենք ամերիկյան թիրախների վրա, դա ակնհայտ է»,- հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին:               
 
Հրաշագործի՛ր

Հրաշագործի՛ր
01.03.2026 | 14:05

Բարի գալուստ, Գարնան առաջին այգաբաց,

խաղաղություն և առատություն բեր Հայոց աշխարհին,

ծաղկեցրու, պտղավորիր սրբազան հողն Ավետյաց Երկրի,

խելառ ջրերիդ առնական համբույրները թող օրհնյալ լինեն,

արևով ու լույսով ջերմացրու ամեն հունդ, որ պայթեն , տարածվեն ու աճեն, բազմանա՜ն։

Հավատքով զինիր սերմնացաններին. երբեք չընկրկեն եղանակների

ու բազում այլ հանգամանքների որևէ պատճառով:

Համբերությամբ զինիր հավատավորներին

և անուշացրու մեր աչքերում

ու ռունգերում մեր գեղեցիկներին, որպեսզի այլ ափերի կանչերը մարեն մեր մեջ

ու լիանանք քարից քամած ՀԱՑՆՈՒԳԻՆՈՎ - ՏԵՐ ԿԵՆԴԱՆԻՈՎ։

Եվ սեր սփռիր ամենուր,

թող բոլոր կոշտացած սրտերը նույնպես վայելեն վերերկրային շնորհաստեղծ այդ զգացումը:

Եվ բացիր ջերմեռանդ սիրով

Հայոց աշխարհի հորիզոնները։

Հրաշագործի՛ր,

ՄԵԾԴ ԴԻՑԱՄԱՅՐ ԳԱՐՈՒՆ,

հրաշագործի՜ր։

Աշոտ ՄԻՐԶՈՅԱՆ

