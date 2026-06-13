Մանրամասն որոնում (արխիվ)
13.06.2026
 
«Երևանում հայտարարում են, թե առայժմ Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու մասին խոսք չկա, քանի որ իրենք դեռ չեն անդամակցել Եվրամիությանը։ Հայաստանում արդեն ընդունվել է ԵՄ-ին անդամակցելու մասին օրենքը, այնպես որ, հարցն արդեն խիստ է դրված: Այստեղ, անշուշտ, պետք է արագ կողմնորոշվել ու հարցերը լուծել»,- ասել է ՌԴ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։               
 
Նորություններ » Գուցե երկարակեցության գաղտնիքը ոչ թե օրգանական սնունդն էր, այլ մաքուր խիղճը

Գուցե երկարակեցության գաղտնիքը ոչ թե օրգանական սնունդն էր, այլ մաքուր խիղճը

Գուցե երկարակեցության գաղտնիքը ոչ թե օրգանական սնունդն էր, այլ մաքուր խիղճը
01.03.2026 | 14:49

Այսօր, 101 տարեկան հասակում, մահացավ մեր հարևանուհին։

Սա գրել եմ 2020-ին։ Իրական պատմություն է՝ առանց չափազանցնելու։

Մի ամերիկացի հարևանուհի ունենք, որի հետ արդեն տասը տարի մտերմություն ենք անում։ Ժամանակին բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել և հիմա էլ վայելում է իր թոշակը։ Վերջին երկու տարում այլևս խուսափում է ինքնաշարժ վարել, և գնումների հարցում օգնում ենք բոլորս։

Տարօրինակն այն է, որ իր սնունդը պատվիրում է միայն .99 cent խանութներից։ Վերջերս իր զավակներից մեկը եկել էր այցելության, և հարևանուհիս մեզ հրավիրեց որդու հետ ծանոթանալու։ Որդին էլ մոր պես հրաշալի անձնավորություն էր։

Երբ ամուսինս և ես հրաժեշտ էինք տալիս, որդին դուրս եկավ՝ մեզ ճանապարհելու։ Հասկացանք, որ ուզում է ինչ-որ բան ասել։ Խնդրեց մեր հեռախոսահամարը, և զանգն էլ շատ չուշացավ։

- Մի մեծ խնդրանք ունեմ,- ասաց նա։- Խնդրում եմ, հաջորդ անգամ մորս համար օրգանական սնունդ գնեք և ասեք, որ .99-ից եք գնել։ Ես ձեզ կվճարեմ։

Ամուսինս պատասխանեց, որ չի կարող խախտել վստահությունը։ Չէ՞ որ արդեն տասը տարվա մտերիմ հարևաններ ենք։ Նա նաև խորհուրդ տվեց որդուն, որ այս համաճարակի պայմաններում սնունդը կարող է նույնիսկ հեռվից պատվիրել, և կհասցնեն մորը։ Տղան այդպես էլ արել էր։

Մյուս օրը հարևանուհիս կանչել էր ամուսնուս և շատ տխուր ասել, որ իր տղան իրեն լավ չի ճանաչում և սխալ սնունդ է առաքել տալիս։ Նա ամուսնուս ցույց էր տվել իր ամբողջ կյանքի ընթացքում արած բարեգործական նվիրատվությունների էջերը և հավելել, որ իր երկարակեցության գաղտնիքը (95 տարեկանում էր դա ասում) հենց այդ բարեգործություններն են, որոնց շնորհիվ ինքը հանգիստ է ապրում։

Վերջում էլ խնդրել էր ամուսնուս, որ զավակի ուղարկած սնունդը տա մի անտուն մարդու։

Եվս մեկ բան։

Նա ապրեց 101 տարի։

Եվ գուցե իր երկարակեցության գաղտնիքը իսկապես ոչ թե օրգանական սնունդն էր, այլ մաքուր խիղճը։

Ննջիր խաղաղությամբ, սիրելի Վերջինիա։

Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ

Դիտվել է՝ 1996

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Վաշինգտոնն ու Թեհրանը բանակցություններում շատ ավելի առաջ էին գնացել, քան ենթադրվում էր

Վաշինգտոնն ու Թեհրանը բանակցություններում շատ ավելի առաջ էին գնացել, քան ենթադրվում էր

ԱՄՆ-ում կարծում են, որ Իրանը կարող է համաձայնվել՝ 15 տարի ժամկետով սառեցնել ուրանի հարստացման աշխատանքներից։ Ինչ վերաբերում է արդեն, իսկ հարստացված ուրանի պաշարների ճակատագրին, ապա, ըստ պարբերականի, քննարկվում է նաև դրանց նոսրացման (dilution) տարբերակը...

Սոցցանցային գրառումներ

Ես «ցմահ»-ական եմ
Ես «ցմահ»-ական եմ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Եվ, այնուամենայնիվ, Ռուսաստանը չես կարող անտեսել
Եվ, այնուամենայնիվ, Ռուսաստանը չես կարող անտեսել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ոչ առաջ, ոչ հետ՝ երջանիկ ընդարմություն
Ոչ առաջ, ոչ հետ՝ երջանիկ ընդարմություն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.