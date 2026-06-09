Մանրամասն որոնում (արխիվ)
09.06.2026
 
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը ողջունել է այն փաստը, որ 2026 թվականի հունիսի 7-ին Հայաստանում խորհրդարանական ընտրություններն անցել են «խաղաղ և հանդարտ մթնոլորտում»։ «Մենք հույս ենք հայտնում, որ հետընտրական շրջանում Հայաստանը ավելի համարձակ քայլեր կձեռնարկի տարածաշրջանում խաղաղության ապահովման և իրավիճակի կարգավորման ուղղությամբ»,- ասված է հայտարարության մեջ։               
 
Նորություններ » Թալանով ու ստրկավաճառությամբ հարստացած պետություններն այսօր հումանիստի ու ժողովրդավարի դիմակ են հագել

Թալանով ու ստրկավաճառությամբ հարստացած պետություններն այսօր հումանիստի ու ժողովրդավարի դիմակ են հագել

Թալանով ու ստրկավաճառությամբ հարստացած պետություններն այսօր հումանիստի ու ժողովրդավարի դիմակ են հագել
01.03.2026 | 16:07

Մի երկիր մտնում է տարբեր երկրներ, սպանում այդ երկրների ղեկավարներին, առևանգում, հեղաշրջումներ անում, սպանություններ իրականացնում, այդ թվում և՝ խաղաղ բնակչության ու մանկահասակ երեխաների շրջանում, բայց, չգիտես ինչու, ագրեսոր և բռնապետ հայտարարվում են սպանվողներն ու տուժող երկրները:

Ցնդած աշխարհ:

Այլասերված բարքեր:

Հ.Գ.

Ճիշտ նույն կերպ տարբեր ժողովուրդների ու երկրների գաղութացնելով, թալանելով, ստրկավաճառությամբ հարստացած պետություններն այսօր հումանիստի ու ժողովրդավարի դիմակ են հագել ու մարդասիրության դասեր են փորձում տալ նրանց, որոնց դարերով հարստահարել ու կեղեքել են:

Ուժ ու համբերություն հարևան Իրանի եղբայրական ժողովրդին:

Խելք և իմաստություն մեր ժողովրդին:

Հ.Հ.Գ.

Երբ Ադրբեջանի և Իսրայելի դավադրությամբ սպանվեց Իրանի ղեկավարությունը, ու երկրի ղեկին բերվեց թուրքական ծագմամբ լիդեր, դրան հաջորդեցին տարածաշրջանում Իրանի ազդեցության ուժերի չեզոքացումը՝ միամտություն էր սպասել, թե Իրանին կհաջողվի խուսափել պատերազմից։ Ու էս պարագայում հիշում ես հայտնի խոսքը, որ եթե կռիվն անխուսափելի է՝ պիտի առաջինը խփես:

Տարիներ առաջ Իսրայելի պաշտոնական թշնամիներ էին հայտարարված

Եգիպտոսը, Սիրիան, Իրաքը, Իրանը...

Հերթով խփում ու չեզոքացնում են, իսկ էստեղ դեռ միամիտները հավատում են ժողովրդավարություն և մարդասիրություն, «միջազգային հանրություն» և նման վաղուց վերացած գաղափարներին: Պատահական չէ, որ այդ կեղծ պացիֆիստական թեզերի տարածողներն էլ իսրայելական հեգեմոնիայի կրողներն են՝ գեներով ու գաղափարապես:

Զաքար Խոջաբաղյան

Դիտվել է՝ 2258

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Մերձավոր Արևելքը կրկին թևակոխում է ցնցումների շրջան

Մերձավոր Արևելքը կրկին թևակոխում է ցնցումների շրջան

Որքան էլ ՀՀ ընտրությունները կարևոր ու բախտորոշ լինեն Հայաստանի համար, այդուհանդերձ, չի կարելի նույնիսկ մեկ վայրկյան աչքից բաց թողնել միջազգային իրավիճակը։
Քիչ առաջ Իրանի և Իսրայելի պատերազմը, դեռևս լիովին չմարած, հայտնվեց ամբողջական վերաբռնկման եզրին։ Ի պատասխան Բեյրութի դեմ իսրայելական հարվածների՝ Իրանը արդեն 4–5 ալիքով հրթիռային համազարկեր է արձակել Իսրայելի ուղղությամբ...

Սոցցանցային գրառումներ

Վայելեք ձեր խաղաղությունը և ձեր բարեկամ թուրքերին
Վայելեք ձեր խաղաղությունը և ձեր բարեկամ թուրքերին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ոգո՞վ (դու­խով), թե՞ հո­գով
Ոգո՞վ (դու­խով), թե՞ հո­գով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Ախորժակիդ` քացախ» ասելու ժամանակը
«Ախորժակիդ` քացախ» ասելու ժամանակը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.