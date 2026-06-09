Հոգևոր առաջնորդ Խամենեիի սպանությունը երաշխիք չէ, որ Իրանում վարչակարգ կփոխվի:
ԶԼՄ-ների հաղորդմամբ՝ դպրոցական երեխաներ սպանող ԱՄՆ-Իսրայել տանդեմի սանձազերծած պատերազմի արդյունքում, Սեյեդ Ալի Խամենեի զոհվելուց հետո, այաթոլլա Ալիզեռա Արաֆին նշանակվել է Գերագույն առաջնորդի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Դասական հակաամերիկյան գործիչ, ով Ալի Խամենեիի մերձավոր շրջապատից է, հայտնի է որպես վերջինիս կոշտ գծի կողմնակից։ Սրան զուգահեռ՝ այաթոլլա Մակարեմ Շիրազին ջիհադ է հայտարարել Իսրայելին և ԱՄՆ-ին։
Այս ամենի համատեքստում պետք է մի քանի կարևոր դիտարկում անել։
Առաջին՝ անկախ իրանական ռազմաքաղաքական և հոգևոր վերնախավի ֆիզիկական ոչնչացման՝ ֆիքսում ենք, որ անգամ գլխատված պայմաններում պետությունը շարունակում է գործել, իսկ բանակը՝ հերոսաբար կռվել և հստակ հարվածներ հասցնել թշնամական թիրախներին։
Երկրորդ՝ անգամ Խամենեիի ֆիզիկական վերացումը դեռևս երաշխիք չէ, որ Իրանում տեղի կունենա վարչակարգի փոփոխություն։
Երրորդ՝ Իրանում գործում է թեոկրատական համակարգ, որը դասական քաղաքական համակարգի կանոններից դուրս է գործում, և նմանատիպ վարչակարգի ապամոնտաժումը չի կարող լինել առաջին դեմքերի ֆիզիկական ոչնչացմամբ։
Չորրորդ՝ ընդհակառակը, մենք տեսնում ենք, որ սպանվածներին փոխարինողները դասական առումով նույն գծի կրողն են, ինչ ԱՄՆ-Իսրայել տանդեմի կողմից ոչնչացված գործիչները։
Դավիթ Ֆիդանյան