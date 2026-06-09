Մանրամասն որոնում (արխիվ)
09.06.2026
 
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը ողջունել է այն փաստը, որ 2026 թվականի հունիսի 7-ին Հայաստանում խորհրդարանական ընտրություններն անցել են «խաղաղ և հանդարտ մթնոլորտում»։ «Մենք հույս ենք հայտնում, որ հետընտրական շրջանում Հայաստանը ավելի համարձակ քայլեր կձեռնարկի տարածաշրջանում խաղաղության ապահովման և իրավիճակի կարգավորման ուղղությամբ»,- ասված է հայտարարության մեջ։               
 
Նորություններ » Այաթոլլա Ալիզեռա Արաֆին նշանակվել է Գերագույն առաջնորդի ժամանակավոր պաշտոնակատար

Այաթոլլա Ալիզեռա Արաֆին նշանակվել է Գերագույն առաջնորդի ժամանակավոր պաշտոնակատար

Այաթոլլա Ալիզեռա Արաֆին նշանակվել է Գերագույն առաջնորդի ժամանակավոր պաշտոնակատար
01.03.2026 | 16:23

Հոգևոր առաջնորդ Խամենեիի սպանությունը երաշխիք չէ, որ Իրանում վարչակարգ կփոխվի:

ԶԼՄ-ների հաղորդմամբ՝ դպրոցական երեխաներ սպանող ԱՄՆ-Իսրայել տանդեմի սանձազերծած պատերազմի արդյունքում, Սեյեդ Ալի Խամենեի զոհվելուց հետո, այաթոլլա Ալիզեռա Արաֆին նշանակվել է Գերագույն առաջնորդի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Դասական հակաամերիկյան գործիչ, ով Ալի Խամենեիի մերձավոր շրջապատից է, հայտնի է որպես վերջինիս կոշտ գծի կողմնակից։ Սրան զուգահեռ՝ այաթոլլա Մակարեմ Շիրազին ջիհադ է հայտարարել Իսրայելին և ԱՄՆ-ին։

Այս ամենի համատեքստում պետք է մի քանի կարևոր դիտարկում անել։

Առաջին՝ անկախ իրանական ռազմաքաղաքական և հոգևոր վերնախավի ֆիզիկական ոչնչացման՝ ֆիքսում ենք, որ անգամ գլխատված պայմաններում պետությունը շարունակում է գործել, իսկ բանակը՝ հերոսաբար կռվել և հստակ հարվածներ հասցնել թշնամական թիրախներին։

Երկրորդ՝ անգամ Խամենեիի ֆիզիկական վերացումը դեռևս երաշխիք չէ, որ Իրանում տեղի կունենա վարչակարգի փոփոխություն։

Երրորդ՝ Իրանում գործում է թեոկրատական համակարգ, որը դասական քաղաքական համակարգի կանոններից դուրս է գործում, և նմանատիպ վարչակարգի ապամոնտաժումը չի կարող լինել առաջին դեմքերի ֆիզիկական ոչնչացմամբ։

Չորրորդ՝ ընդհակառակը, մենք տեսնում ենք, որ սպանվածներին փոխարինողները դասական առումով նույն գծի կրողն են, ինչ ԱՄՆ-Իսրայել տանդեմի կողմից ոչնչացված գործիչները։

Դավիթ Ֆիդանյան

Դիտվել է՝ 2109

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Մերձավոր Արևելքը կրկին թևակոխում է ցնցումների շրջան

Մերձավոր Արևելքը կրկին թևակոխում է ցնցումների շրջան

Որքան էլ ՀՀ ընտրությունները կարևոր ու բախտորոշ լինեն Հայաստանի համար, այդուհանդերձ, չի կարելի նույնիսկ մեկ վայրկյան աչքից բաց թողնել միջազգային իրավիճակը։
Քիչ առաջ Իրանի և Իսրայելի պատերազմը, դեռևս լիովին չմարած, հայտնվեց ամբողջական վերաբռնկման եզրին։ Ի պատասխան Բեյրութի դեմ իսրայելական հարվածների՝ Իրանը արդեն 4–5 ալիքով հրթիռային համազարկեր է արձակել Իսրայելի ուղղությամբ...

Սոցցանցային գրառումներ

Վայելեք ձեր խաղաղությունը և ձեր բարեկամ թուրքերին
Վայելեք ձեր խաղաղությունը և ձեր բարեկամ թուրքերին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ոգո՞վ (դու­խով), թե՞ հո­գով
Ոգո՞վ (դու­խով), թե՞ հո­գով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Ախորժակիդ` քացախ» ասելու ժամանակը
«Ախորժակիդ` քացախ» ասելու ժամանակը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.