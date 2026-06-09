Մանրամասն որոնում (արխիվ)
09.06.2026
 
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը ողջունել է այն փաստը, որ 2026 թվականի հունիսի 7-ին Հայաստանում խորհրդարանական ընտրություններն անցել են «խաղաղ և հանդարտ մթնոլորտում»։ «Մենք հույս ենք հայտնում, որ հետընտրական շրջանում Հայաստանը ավելի համարձակ քայլեր կձեռնարկի տարածաշրջանում խաղաղության ապահովման և իրավիճակի կարգավորման ուղղությամբ»,- ասված է հայտարարության մեջ։               
 
Նորություններ » Հոգու խոսքեր

Հոգու խոսքեր

Հոգու խոսքեր
01.03.2026 | 21:59
Մարտի 2
«Այն խոսքերը, որ Ես խոսեցի ձեզ, Հոգի են ու Կյանք»:
Այս խոսքերն էլ, որ ասում եմ ձեզ, նույնն են, ինչ Իմ աշակերտներին ասվածը:
Սակայն իմացեք, որ սրանք իբրև վարձատրություն են այն բանի համար, որ դուք առանց միջնորդի փնտրեցիք հոգու հաղորդակցությունը:
Մինչ նրանք, ովքեր միջնորդի միջոցով են կամենում ձեռք բերել առնչության այս կապը, երբեք հասու չեն լինի հոգու այն հաղորդակցությանը ու հափշտակությանը, ինչը դուք ճանաչեցիք:
Կյանքը, ուրախությունը, խաղաղությունը և բժշկությունը, անշուշտ ձերը կլինեն:
Այս կտեսնեք ու կհասկանաք ձեր իրական առաջընթացի ժամանակ: Սկզբնական շրջանում հազիվ կնշմարեք այն կարողությունները, որ շնորհում եմ ձեզ:
Հիմա պատկերացրեք, թե որքան լավ պիտի զգար Պետրոսը, երբ տեսավ, որ Իր Տիրոջ զորությունը իր սեփականությունն է դարձել. այն ժամանակ, երբ Ես նրանց երկու-երկու ուղարկեցի ավետարանելու և իշխանություն տվեցի պիղծ ոգիների վրա:
Դիտվել է՝ 1239

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Մերձավոր Արևելքը կրկին թևակոխում է ցնցումների շրջան

Մերձավոր Արևելքը կրկին թևակոխում է ցնցումների շրջան

Որքան էլ ՀՀ ընտրությունները կարևոր ու բախտորոշ լինեն Հայաստանի համար, այդուհանդերձ, չի կարելի նույնիսկ մեկ վայրկյան աչքից բաց թողնել միջազգային իրավիճակը։
Քիչ առաջ Իրանի և Իսրայելի պատերազմը, դեռևս լիովին չմարած, հայտնվեց ամբողջական վերաբռնկման եզրին։ Ի պատասխան Բեյրութի դեմ իսրայելական հարվածների՝ Իրանը արդեն 4–5 ալիքով հրթիռային համազարկեր է արձակել Իսրայելի ուղղությամբ...

Սոցցանցային գրառումներ

Վայելեք ձեր խաղաղությունը և ձեր բարեկամ թուրքերին
Վայելեք ձեր խաղաղությունը և ձեր բարեկամ թուրքերին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ոգո՞վ (դու­խով), թե՞ հո­գով
Ոգո՞վ (դու­խով), թե՞ հո­գով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Ախորժակիդ` քացախ» ասելու ժամանակը
«Ախորժակիդ` քացախ» ասելու ժամանակը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.