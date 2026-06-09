Մանրամասն որոնում (արխիվ)
09.06.2026
 
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը ողջունել է այն փաստը, որ 2026 թվականի հունիսի 7-ին Հայաստանում խորհրդարանական ընտրություններն անցել են «խաղաղ և հանդարտ մթնոլորտում»։ «Մենք հույս ենք հայտնում, որ հետընտրական շրջանում Հայաստանը ավելի համարձակ քայլեր կձեռնարկի տարածաշրջանում խաղաղության ապահովման և իրավիճակի կարգավորման ուղղությամբ»,- ասված է հայտարարության մեջ։               
 
Նորություններ » Մեծ Պահք

Մեծ Պահք

Մեծ Պահք
02.03.2026 | 11:00

Օրվա ընթերցում

«Զգու՛յշ եղեք, չլինի թե մեկը ձեզ գրավի ճարտարամտությամբ և սնոտի խաբեբայությամբ. դրանք մարդկային ավանդության և բնության տարերային ուժերի վրա են հիմնված և ոչ Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ վարդապետության վրա, քանի որ նրա մեջ է բնակվում Աստվածության ամբողջ լիությունը մարմնապես։

Դուք էլ եք լցված նրանով, որ գլուխն է ամեն իշխանության և պետության, նրանով դուք անձեռագործ թլփատությամբ թլփատվեցիք հավատով՝ մերկանալով մեղանչական մարմնից Քրիստոսի թլփատությամբ. թաղվելով նրա հետ մկրտության մեջ՝ դրանով իսկ նրա հետ հարություն առաք Աստծու զորությանը հավատալով, որը նրան հարություն տվեց մեռելներից։

Եվ ձեզ, որ մի ժամանակ մեռել էիք մեղքերի և ձեր մարմնի անթլփատության մեջ, կենդանացրեց իր հետ։

Նա ներեց մեզ մեր բոլոր հանցանքները և ոչնչացրեց հրամաններով հաստատված այն պարտամուրհակը, որ մեր դեմ էր, վերացրեց այն մեջտեղից և մեխեց խաչափայտին։

Կողոսացիներին 2։ 8_14

Դիտվել է՝ 2195

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Մերձավոր Արևելքը կրկին թևակոխում է ցնցումների շրջան

Մերձավոր Արևելքը կրկին թևակոխում է ցնցումների շրջան

Որքան էլ ՀՀ ընտրությունները կարևոր ու բախտորոշ լինեն Հայաստանի համար, այդուհանդերձ, չի կարելի նույնիսկ մեկ վայրկյան աչքից բաց թողնել միջազգային իրավիճակը։
Քիչ առաջ Իրանի և Իսրայելի պատերազմը, դեռևս լիովին չմարած, հայտնվեց ամբողջական վերաբռնկման եզրին։ Ի պատասխան Բեյրութի դեմ իսրայելական հարվածների՝ Իրանը արդեն 4–5 ալիքով հրթիռային համազարկեր է արձակել Իսրայելի ուղղությամբ...

Սոցցանցային գրառումներ

Վայելեք ձեր խաղաղությունը և ձեր բարեկամ թուրքերին
Վայելեք ձեր խաղաղությունը և ձեր բարեկամ թուրքերին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ոգո՞վ (դու­խով), թե՞ հո­գով
Ոգո՞վ (դու­խով), թե՞ հո­գով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Ախորժակիդ` քացախ» ասելու ժամանակը
«Ախորժակիդ` քացախ» ասելու ժամանակը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.