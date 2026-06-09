Մանրամասն որոնում (արխիվ)
09.06.2026
 
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը ողջունել է այն փաստը, որ 2026 թվականի հունիսի 7-ին Հայաստանում խորհրդարանական ընտրություններն անցել են «խաղաղ և հանդարտ մթնոլորտում»։ «Մենք հույս ենք հայտնում, որ հետընտրական շրջանում Հայաստանը ավելի համարձակ քայլեր կձեռնարկի տարածաշրջանում խաղաղության ապահովման և իրավիճակի կարգավորման ուղղությամբ»,- ասված է հայտարարության մեջ։               
 
Նորություններ » Ինչու՞ են առաջին հերթին հարվածում հովվին՝ հոգևոր առաջնորդին

Ինչու՞ են առաջին հերթին հարվածում հովվին՝ հոգևոր առաջնորդին

Ինչու՞ են առաջին հերթին հարվածում հովվին՝ հոգևոր առաջնորդին
02.03.2026 | 11:18

Պատասխան․

1. «Որպեսզի ցրվի հոտը»։

2. «․․․ Որովհետեւ գրուած է, թէ՝ հովուին պիտի հարուածեմ, եւ հօտի ոչխարները պիտի ցրուեն» (Մատթ․ 26։31)։

3. Հովիվն այն առանցքն է, որի շուրջ կարող է համախմբվել հոտը (ժողովուրդը)։

4. Հեռացնելով հովվին՝ առաջնորդին, թշնամին հույս ունի սերմանել խուճապ, քաոս և անտերունչ վիճակ։

5. «Ոչխարները» բնազդաբար են հետևում հովվի ձայնին։ Իսկ ով հավատում է «գայլերի» խոստումներին, կորցնում է բնազդը, ճանապարհը և մոլորվում, դառնում հեշտ որս «գայլերի» համար։

6. Կորուսյալ «ոչխարն» ինքն է շուտով վերածվում «գայլի»։

7. Յուրաքանչյուր հալածանքի ժամանակ հովվի վրա հարձակումները, վնասումը, ընդհուպ մինչև նահատակությունը դառնում է հոտի գոյատևման և ինքնակազմակերպման քննությունը։

Իսկ ի՞նչ անի հոտը` դիմակայելու հովվի վրա հարձակման վերահաս վտանգներին․

1. Զարթնի և զգոն լինի, այսինքն հոգևոր արթնության, աղոթքի մեջ լինի։

2. Չվախենա, համախմբվի հովվի շուրջ, պաշտպան կանգնի իր սրբություններին։

3. Զինված լինի ճշմարտությամբ և թույլ չտա, որ իր մեջ կասկածի ու բանսարկության սերմեր ցանվեն, քանի որ թշնամին նախ հարվածում է հովվի հեղինակությանը, որպեսզի հետո հեշտ լինի հարվածել նրա մարմնին:

4. Մերժի օտար հափշտակող գայլերի ձայնը։

5. Վստահի իր հովվին, ով անգամ խոցված, տկարացած, բայց իր հոտի համար կյանքը կտա ու կպաշտպանի, քանի որ վերակացու է կարգված Աստծո կողմից։

6. Գիտակցի, որ հովվի պարտությունը նախևառաջ հոտի պարտությունն է, և հովվին լքելը նշանակում է սեփական անձը մատնել հոգևոր սովի ու անպաշտպանության։

7. Հոտի ուժը նրա զարթոնքի և անսակարկ հավատարմության մեջ է։ Երբ «գայլերը» տեսնում են, որ հոտը պատրաստ է տեր կանգնել իր հովվին, նրանց հարձակումը դառնում է անիմաստ, քանի որ հովվին հարվածելով՝ նրանք չեն ցրում հոտը, այլ ավելի են ամրացնում նրա շարքերը։

Սամվել դպիր Գրիգորյան

Դիտվել է՝ 2210

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Մերձավոր Արևելքը կրկին թևակոխում է ցնցումների շրջան

Մերձավոր Արևելքը կրկին թևակոխում է ցնցումների շրջան

Որքան էլ ՀՀ ընտրությունները կարևոր ու բախտորոշ լինեն Հայաստանի համար, այդուհանդերձ, չի կարելի նույնիսկ մեկ վայրկյան աչքից բաց թողնել միջազգային իրավիճակը։
Քիչ առաջ Իրանի և Իսրայելի պատերազմը, դեռևս լիովին չմարած, հայտնվեց ամբողջական վերաբռնկման եզրին։ Ի պատասխան Բեյրութի դեմ իսրայելական հարվածների՝ Իրանը արդեն 4–5 ալիքով հրթիռային համազարկեր է արձակել Իսրայելի ուղղությամբ...

Սոցցանցային գրառումներ

Վայելեք ձեր խաղաղությունը և ձեր բարեկամ թուրքերին
Վայելեք ձեր խաղաղությունը և ձեր բարեկամ թուրքերին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ոգո՞վ (դու­խով), թե՞ հո­գով
Ոգո՞վ (դու­խով), թե՞ հո­գով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Ախորժակիդ` քացախ» ասելու ժամանակը
«Ախորժակիդ` քացախ» ասելու ժամանակը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.