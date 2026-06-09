Մանրամասն որոնում (արխիվ)
09.06.2026
 
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը ողջունել է այն փաստը, որ 2026 թվականի հունիսի 7-ին Հայաստանում խորհրդարանական ընտրություններն անցել են «խաղաղ և հանդարտ մթնոլորտում»։ «Մենք հույս ենք հայտնում, որ հետընտրական շրջանում Հայաստանը ավելի համարձակ քայլեր կձեռնարկի տարածաշրջանում խաղաղության ապահովման և իրավիճակի կարգավորման ուղղությամբ»,- ասված է հայտարարության մեջ։               
 
Նորություններ » Սաուդյան Արաբիան միանում է Իրանի դեմ պատերազմին

Սաուդյան Արաբիան միանում է Իրանի դեմ պատերազմին

Սաուդյան Արաբիան միանում է Իրանի դեմ պատերազմին
02.03.2026 | 11:31

Սաուդյան Արաբիան հայտարարել է, որ միանում է Իրանի դեմ պատերազմին՝ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից։ Որոշումն ընդունվել է իրանական ուժերի կողմից իր տարածքում գտնվող ամերիկյան բազայի և մայրաքաղաքի ռմբակոծությունից հետո։

Հակամարտության աշխարհագրությունն ընդլայնվում է. իրանական հրթիռներ են արձակվել Օմանի թիրախների ուղղությամբ, որը քիչ թե շատ չեզոք դիրքորոշում ուներ։ Հարված է հասցվել Կիպրոսում գտնվող բրիտանական բազաներին։ Շարունակվում են հարվածները Պարսից ծոցի երկրներին՝ Բահրեյն, ԱՄԷ, Քուվեյթ, Հորդանան, Սաուդյան Արաբիա։ Իսրայելի դեմ հարվածներ են հասցրել եմենյան հուսիները։ Պակիստանում և Իրաքում ցուցարարները գրոհում են ԱՄՆ դեսպանատներն ու հյուպատոսությունները։ Պատերազմում արդեն ներգրավված է 12 երկիր։

Ինչպես խոստովանել են իսրայելցի դիվանագետները, Իրանի շուրջ բանակցությունները խաբեություն էին։

ԱՄՆ-ը և Իսրայելը Իրանի վրա հարձակման շուրջ պայմանավորվել էին դեռևս անցյալ տարվա դեկտեմբերի 29-ին։ Ողջ բանակցային գործընթացը կեղծիք էր, որի նպատակն էր իրանական ղեկավարությանը հանկարծակիի բերելը։ Եվ դա նրանց հաջողվեց։

Մոտ 30 ռումբ է նետվել Ալի Խամենեիի նստավայրի վրա այն պահին, երբ այնտեղ հանդիպում էր ընթանում իրանական ղեկավարության հետ։ Ալի Խամենեին և Իրանի մի խումբ ռազմաքաղաքական ղեկավարներ, ինչպես նաև Խամենեիի դուստրերն ու թոռնուհին սպանվել են։ Իրանում ձևավորվել է ժամանակավոր խորհուրդ, որին փոխանցվել է երկրի կառավարումը։

Իրանական Մինաբ քաղաքում աղջիկների դպրոցի ուղղությամբ հարվածի հետևանքով սպանվել է 7-ից 12 տարեկան 148 երեխա։

Արևմտյան լրատվամիջոցները, հատկապես BBC-ն և CNN-ը, պատերազմը լուսաբանում են որպես Իրանի ագրեսիա Իսրայելի և ԱՄՆ-ի դեմ և լռության են մատնում քաղաքացիական բնակչության շրջանում զոհերը։

Հարցն այն է, թե որքան կշարունակվի այս հարձակումը։ Ամերիկացի մասնագետների տեղեկություններով՝ հարձակումը ծրագրված էր առավելագույնը 5 օրվա համար։ Այն կարող է տևել մի քանի շաբաթ։ Կամ էլ Իրանի ղեկավարությունը ճնշման տակ կգնա զիջումների։

«Ատոմային գիտնականների բյուլետենի» գիտնականները «Ահեղ դատաստանի ժամացույցի» սլաքներն առաջ են տվել։

Իրանից Ադրբեջան են տարհանվել Ադրբեջանի և Տաջիկստանի քաղաքացիները, ինչպես նաև Սաուդյան Արաբիայի դիվանագետները։

Իրավիճակի բարդությունից ելնելով՝ Հայաստանի ղեկավարությունը ավարտել է կարկանդակներ ուտելը և սկսել է եգիպտացորեն ծամել։ Վարչակարգի քարոզիչներն ու աղանդավորները փառաբանում են իրենց կուռքին այն բանի համար, որ նման իրավիճակում նա շարունակում է նախընտրական արշավը և ուժեղացված սնունդը։

Արթուր ԽԱՉԻԿՅԱՆ

Դիտվել է՝ 1893

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Մերձավոր Արևելքը կրկին թևակոխում է ցնցումների շրջան

Մերձավոր Արևելքը կրկին թևակոխում է ցնցումների շրջան

Որքան էլ ՀՀ ընտրությունները կարևոր ու բախտորոշ լինեն Հայաստանի համար, այդուհանդերձ, չի կարելի նույնիսկ մեկ վայրկյան աչքից բաց թողնել միջազգային իրավիճակը։
Քիչ առաջ Իրանի և Իսրայելի պատերազմը, դեռևս լիովին չմարած, հայտնվեց ամբողջական վերաբռնկման եզրին։ Ի պատասխան Բեյրութի դեմ իսրայելական հարվածների՝ Իրանը արդեն 4–5 ալիքով հրթիռային համազարկեր է արձակել Իսրայելի ուղղությամբ...

Սոցցանցային գրառումներ

Վայելեք ձեր խաղաղությունը և ձեր բարեկամ թուրքերին
Վայելեք ձեր խաղաղությունը և ձեր բարեկամ թուրքերին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ոգո՞վ (դու­խով), թե՞ հո­գով
Ոգո՞վ (դու­խով), թե՞ հո­գով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Ախորժակիդ` քացախ» ասելու ժամանակը
«Ախորժակիդ` քացախ» ասելու ժամանակը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.