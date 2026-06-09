Մանրամասն որոնում (արխիվ)
09.06.2026
 
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը ողջունել է այն փաստը, որ 2026 թվականի հունիսի 7-ին Հայաստանում խորհրդարանական ընտրություններն անցել են «խաղաղ և հանդարտ մթնոլորտում»։ «Մենք հույս ենք հայտնում, որ հետընտրական շրջանում Հայաստանը ավելի համարձակ քայլեր կձեռնարկի տարածաշրջանում խաղաղության ապահովման և իրավիճակի կարգավորման ուղղությամբ»,- ասված է հայտարարության մեջ։               
 
Նորություններ » Թրամփը վիրավորել է Ռոբերտ Դե Նիրոյին

Թրամփը վիրավորել է Ռոբերտ Դե Նիրոյին

Թրամփը վիրավորել է Ռոբերտ Դե Նիրոյին
02.03.2026 | 13:45

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոշտ արտահայտություններով է արձագանքել Հոլիվուդի լեգենդ Ռոբերտ Դե Նիրոյի՝ «դիմադրության» կոչին։ Իր Truth Social հարթակում հանրապետական նախագահը դերասանի մասին գրել է․

«Թրամփի նկատմամբ մոլագարության սինդրոմով տառապող Ռոբերտ Դե Նիրոն` ևս մեկ հիվանդ և խելագար մարդ, իմ կարծիքով չափազանց ցածր IQ-ով, բացարձակապես չի հասկանում, թե ինչ է անում կամ ասում, իսկ նրա ասածներից մի քանիսը նույնիսկ իրականում հանցավոր են»։

Թրամփի այս հարձակումների պատճառը դերասանի ելույթն էր The Best with Nicole Wallace փոդքաստում, որտեղ Դե Նիրոն կոչ էր արել ամերիկացիներին դիմադրել գործող նախագահին՝ հայտարարելով, որ «դա միակ ճանապարհն է»։

«Թրամփը քանդում է մեր երկիրը։ Բոլորը պետք է միավորվեն՝ նրանից ազատվելու համար»,- ասել է Դե Նիրոն՝ դիմելով ԱՄՆ քաղաքացիներին։

Ռոբերտ Դե Նիրոն դեռ Թրամփի առաջին նախագահական ժամկետից ի վեր հստակ դիրքավորվել է որպես նրա ընդդիմախոս։ Նա բազմիցս հրապարակայնորեն քննադատել է նախագահին։ Անցյալ տարի Կաննի կինոփառատոնում կյանքի նվաճումների համար մրցանակ ստանալուց հետո իր ելույթում նա Թրամփին անվանել էր «սահմանափակ»։ Իսկ 2016 թվականին Դե Նիրոն հայտարարել էր, որ Թրամփը «խոզ և շուն է», և որ ինքը «կուզենար հարվածել նրա դեմքին»։

Ardarutyun.com-ի ՖԲ էջից

Դիտվել է՝ 7536

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Մերձավոր Արևելքը կրկին թևակոխում է ցնցումների շրջան

Մերձավոր Արևելքը կրկին թևակոխում է ցնցումների շրջան

Որքան էլ ՀՀ ընտրությունները կարևոր ու բախտորոշ լինեն Հայաստանի համար, այդուհանդերձ, չի կարելի նույնիսկ մեկ վայրկյան աչքից բաց թողնել միջազգային իրավիճակը։
Քիչ առաջ Իրանի և Իսրայելի պատերազմը, դեռևս լիովին չմարած, հայտնվեց ամբողջական վերաբռնկման եզրին։ Ի պատասխան Բեյրութի դեմ իսրայելական հարվածների՝ Իրանը արդեն 4–5 ալիքով հրթիռային համազարկեր է արձակել Իսրայելի ուղղությամբ...

Սոցցանցային գրառումներ

Վայելեք ձեր խաղաղությունը և ձեր բարեկամ թուրքերին
Վայելեք ձեր խաղաղությունը և ձեր բարեկամ թուրքերին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ոգո՞վ (դու­խով), թե՞ հո­գով
Ոգո՞վ (դու­խով), թե՞ հո­գով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Ախորժակիդ` քացախ» ասելու ժամանակը
«Ախորժակիդ` քացախ» ասելու ժամանակը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.