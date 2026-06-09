Մանրամասն որոնում (արխիվ)
09.06.2026
 
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը ողջունել է այն փաստը, որ 2026 թվականի հունիսի 7-ին Հայաստանում խորհրդարանական ընտրություններն անցել են «խաղաղ և հանդարտ մթնոլորտում»։ «Մենք հույս ենք հայտնում, որ հետընտրական շրջանում Հայաստանը ավելի համարձակ քայլեր կձեռնարկի տարածաշրջանում խաղաղության ապահովման և իրավիճակի կարգավորման ուղղությամբ»,- ասված է հայտարարության մեջ։               
 
Նորություններ » Գաղափարական առաջնորդներն ապրում են գաղափարի համար և նահատակության պսակն ընդունում այդ նույն գաղափարի համար

Գաղափարական առաջնորդներն ապրում են գաղափարի համար և նահատակության պսակն ընդունում այդ նույն գաղափարի համար

Գաղափարական առաջնորդներն ապրում են գաղափարի համար և նահատակության պսակն ընդունում այդ նույն գաղափարի համար
02.03.2026 | 14:16

Թեհրանի հայ հնաբնակները լավ գիտեն այդ պատմությունը, որ մի անգամ «Սավաքի» (Իրանում ԱՄՆ կուռացիայով ստեղծված ուժային մարմին) հետապնդումից փախչելիս ապագա հոգևոր առաջնորդ Խամենեին պատսպարվել էր հայի տանը…

Մարդ, որ մի ամբողջ կայսրության կոկորդին էր մինչև երեկ, ժամանակին գաղափարի պարզ մարտիկ էր, որ հանուն այդ գաղափարի՝ պատրաստ էր մեռնել։

Սա՛ է գաղափարականացված ռեժիմների երկարակեցության գրավականը։

Սա՛ է պատճառը, որ ո՛չ Խամենեին փախավ, ո՛չ Չիլիի Ալենդեն, ո՛չ Բուրկինա Ֆասոյի Սանկարան, ո՛չ էլ Տիգրան Մեծը՝ Պոմպեոսի առաջ։

Գաղափարական առաջնորդներն ապրում են գաղափարի համար և նահատակության պսակն ընդունում այդ նույն գաղափարի համար։

Էդգար ԷԼԲԱԿՅԱՆ

Դիտվել է՝ 2999

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Մերձավոր Արևելքը կրկին թևակոխում է ցնցումների շրջան

Մերձավոր Արևելքը կրկին թևակոխում է ցնցումների շրջան

Որքան էլ ՀՀ ընտրությունները կարևոր ու բախտորոշ լինեն Հայաստանի համար, այդուհանդերձ, չի կարելի նույնիսկ մեկ վայրկյան աչքից բաց թողնել միջազգային իրավիճակը։
Քիչ առաջ Իրանի և Իսրայելի պատերազմը, դեռևս լիովին չմարած, հայտնվեց ամբողջական վերաբռնկման եզրին։ Ի պատասխան Բեյրութի դեմ իսրայելական հարվածների՝ Իրանը արդեն 4–5 ալիքով հրթիռային համազարկեր է արձակել Իսրայելի ուղղությամբ...

Սոցցանցային գրառումներ

Վայելեք ձեր խաղաղությունը և ձեր բարեկամ թուրքերին
Վայելեք ձեր խաղաղությունը և ձեր բարեկամ թուրքերին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ոգո՞վ (դու­խով), թե՞ հո­գով
Ոգո՞վ (դու­խով), թե՞ հո­գով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Ախորժակիդ` քացախ» ասելու ժամանակը
«Ախորժակիդ` քացախ» ասելու ժամանակը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.