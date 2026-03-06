Մանրամասն որոնում (արխիվ)
06.03.2026
 
Մարտի 6-ին ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը նախատեսում է Սպիտակ տանը հանդիպում անցկացնել ամերիկյան խոշորագույն պաշտպանական ընկերությունների ղեկավարների հետ՝ հայտնում է Reuters-ը։ Հանդիպման հիմնական թեման լինելու է սպառազինության արտադրության արագացումը՝ Պենտագոնի զինամթերքի պաշարները համալրելու նպատակով։ Նախատեսվում են 50 միլիարդ դոլարի չափով բյուջետային հատկացումներ։               
 
Նորություններ » Պայմանական եղանակով շարադրված մտքեր

Պայմանական եղանակով շարադրված մտքեր

Պայմանական եղանակով շարադրված մտքեր
02.03.2026 | 15:12

Այս օրերին Իրանում ու նրա շուրջը ընթացողի արդյունքների ու հետեւանքների մասին պետք է խոսել ու գրել միայն պայմանական եղանակով։

Եթե Իրանում տապալվի կրոնապետությունը և իշխանության գա արևմտամետ կառավարություն, սա Արևմուտքի հետ մեր հարաբերությունների համար դրական միջավայր կստեղծի, քանի որ կվերացվեն Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները, հետևաբար և՝ այդ պատժամիջոցները մեր կողմից շրջանցելու անհրաժեշտությունը։ Արևմտամետ կառավարությունն արագորեն երկիրը կինտեգրվի տարածաշրջանային լոգիստիկ շղթաների մեջ։

Կարծում եմ, Սերասխ անունը (նույնանուն երկու բնակավայր ու երկաթուղային հանգույց կա Թուրքմենիայում և Իրանում) կհնչի ավելի հաճախ, քան TRIPP-ը։

Թուրքիայի և Ադրբեջանի շահերը սպասարկելու նպատակով ստեղծված TRIPP-ը այլևս չի ընկալվի որպես հակաիրանական կամ Իրանի շահերը շրջանցող նախագիծ, ավելին՝ Իրանը միջոց կգտնի մասնաբաժին ստանալու ամերիկյան 76%-ից կամ ընդգրկվելու ընդլայնված ձևաչափի մեջ։

Հարավային Կովկասում վերանում է Պարսից ծոցի և Սև ծովի միջև կամուրջ դառնալու վերջին խոչընդոտը, և գուցե Հայաստանին վստահվի ապահովելու այդ կամրջով անցնող տարանցիկ ուղիներից մեկը։

Եթե Իրանում տապալվի կրոնապետությունը և ձևավորվի աշխարհիկ, ազգայնական ռեժիմ, ապա Իրանը պահպանում է Թուրքիայի հետ մրցակցային հնարավորությունը, շարունակում է զգուշանալ, մտահոգվել Ադրբեջանի ուժեղացմամբ և աջակցում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը։ Եթե TRIPP-ի հետևում կանգնած ուժերը հրաժարվեն Իրանի ռազմավարական դուրսմղման մտքից, սպառնալիք չստեղծեն նրա հյուսիսային հաղորդակցությունների համար, ապա Թեհրանը կարող է զբաղեցնել չափավոր դրական դիրքորոշում։

Եթե Իրանում տապալվի կրոնապետությունը և սկսվի քաոս, ապա սա կլինի ամենառիսկային և բոլոր հարևանների համար անընդունելի սցենարը՝ անկառավարելիություն, ներքին անկայունություն, սահմանների վերահսկողության թուլացում։ Այս դեպքում TRIPP-ը կարող է սառեցվել կամ հետաձգվել, քանի որ խոշոր ենթակառուցվածքային նախագծերը պահանջում են կանխատեսելիություն։

Բոլոր դեպերում Իրանում կառավարման համակարգի փոփոխությունը չի վերացնի նրա հետաքրքրությունը Հարավային Կովկասի նկատմամբ, բայց կարող է փոխել առաջնահերթությունները։

TRIPP-ի ճակատագիրը կախված կլինի երեք փոփոխականից՝ իրանական նոր վարչախմբի բնույթը, ԱՄՆ-ի ներգրավվածության խորությունը, մեր կարողությունից, թե որքանով կհաջողենք նախագիծը ներգծել ավելի լայն տարածաշրջանային ճարտարապետության մեջ և թույլ չտալ, որ այն դառնա գործիք որևէ մեկի դեմ։

Արա ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Մանրամասները՝ 168.am-ում

Հղումը՝ https://168.am/2026/03/01/2370435.html...

Դիտվել է՝ 676

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի հարվածներն իր թշնամիներին ու նրանց դաշնակիցներին. ջիհադը՝ սրբազան պատերազմը, սկսված է. 3

Իրանի հարվածներն իր թշնամիներին ու նրանց դաշնակիցներին. ջիհադը՝ սրբազան պատերազմը, սկսված է. 3

Արդեն կասկածից դուրս է, որ պատերազմի հանցագործները՝ ահաբեկչական պետություններ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նաթանյահուն, բնավ չէին սպասում Իրանի պատասխանին այն ուժգնությամբ, որը ստացան Իսլամական պետությունից նրա վրա հարձակվելուց հետո...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամեն տարի գարուն կտեսնենք՝ անկախ պատերազմներից
Ամեն տարի գարուն կտեսնենք՝ անկախ պատերազմներից

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները
Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Գաճաճ հռետորների հենաշարժական հսկա ապարատը
Գաճաճ հռետորների հենաշարժական հսկա ապարատը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.