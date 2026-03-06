Անհասցե ուղերձ

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Մարտի 6-ին ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը նախատեսում է Սպիտակ տանը հանդիպում անցկացնել ամերիկյան խոշորագույն պաշտպանական ընկերությունների ղեկավարների հետ՝ հայտնում է Reuters-ը։ Հանդիպման հիմնական թեման լինելու է սպառազինության արտադրության արագացումը՝ Պենտագոնի զինամթերքի պաշարները համալրելու նպատակով։ Նախատեսվում են 50 միլիարդ դոլարի չափով բյուջետային հատկացումներ։               
 
02.03.2026

Կան մարդիկ, որոնք անամոթությունը շփոթում են ազատամտության, իսկ հաճախ` նաև համարձակության հետ: Հասարակության, առավել ևս` պետության համար վտանգավոր են հատկապես նրանք, ովքեր երկիր են ղեկավարում հենց այդ թյուրըմբռնմամբ:

Առավել քան վտանգաված է այն երկրի ապագան, որտեղ անամոթությամբ տառապում են ոչ միայն պետության ղեկին հայտնված անհատը կամ անհատները, այլև վերջիններիս հետևող ու հանդուրժող հասարակությունը:

Չգիտեմ ինչու, բայց տպավորությունն այնպիսինն է, որ այսօր մենք ազգովի հայտնվել ենք մի հանգրվանում, որտեղ իշխողը ոչ թե եղածը պատվով պահելու բանական համարձակությունն է, այլ, մնացածը զիջելու գնով, «խաղաղություն» հաստատելու անամոթությունը:

Հ.Գ.-Հավատացեք, ընթացիկ իսրայելա-իրանական պատերազմն էլ կավարտվի, բայց աշխարհը չի խաղաղվի: Իսկ այսօր, ճակատագրի կամոք, մենք ապրում ենք նույն այդ աշխարհի ամենթեժ կետերից մեկում:

Սենոր Հասրաթյան

