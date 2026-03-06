Մանրամասն որոնում (արխիվ)
06.03.2026
 
Մարտի 6-ին ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը նախատեսում է Սպիտակ տանը հանդիպում անցկացնել ամերիկյան խոշորագույն պաշտպանական ընկերությունների ղեկավարների հետ՝ հայտնում է Reuters-ը։ Հանդիպման հիմնական թեման լինելու է սպառազինության արտադրության արագացումը՝ Պենտագոնի զինամթերքի պաշարները համալրելու նպատակով։ Նախատեսվում են 50 միլիարդ դոլարի չափով բյուջետային հատկացումներ։               
 
Նորություններ » Ինձ նման եղեք

Ինձ նման եղեք

Ինձ նման եղեք
02.03.2026 | 21:59
Մարտի 3
Մտածեք Իմ մասին: Հաճախ նայեք Ինձ և առանց իմանալու Ինձ կնմանվեք: Այս փոփոխությունը դուք իրապես չեք նկատի, որովհետև որքան ավելի մոտենաք Ինձ, այնքան ավելի կզգաք Ինձ նման չլինելը: Նշանակում է` ճիշտն այն է, որ այս մասին դուք բնավ չմտածեք:
Գիտակցումը` ձեր ձախողված լինելու, արդեն իսկ հաստատուն նշան է, որ դուք քայլ առ քայլ Ինձ եք մոտենում:
Եթե դուք կամենում ու օգնում եք այլոց, որպեսզի Ինձ մոտենան, ապա վստահ եղեք, որ աղոթք դարձած ձեր այդ ցանկությանը պատասխան կտրվի:
Իմացեք` այդ մաքառումն է, որ ցավ է պատճառում: Անգործության ժամանակ մարդը հոգեկան, ֆիզիկական կամ մտավոր ձախողումներ կամ անհանգստություններ չի ապրում, բայց ահա գործելիս, երբ ճիգեր է թափում, ոչ թե ուժի գիտակցումն է ունենում, այլ տկարության, հատկապես սկզբնական շրջանում: Այս էլ ստույգ նշան է կյանքի և հոգևոր աճի:
Հիշեք` Իմ զորությունը իր կատարելությանն է հասնում տկարության մեջ:
Դիտվել է՝ 653

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի հարվածներն իր թշնամիներին ու նրանց դաշնակիցներին. ջիհադը՝ սրբազան պատերազմը, սկսված է. 3

Իրանի հարվածներն իր թշնամիներին ու նրանց դաշնակիցներին. ջիհադը՝ սրբազան պատերազմը, սկսված է. 3

Արդեն կասկածից դուրս է, որ պատերազմի հանցագործները՝ ահաբեկչական պետություններ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նաթանյահուն, բնավ չէին սպասում Իրանի պատասխանին այն ուժգնությամբ, որը ստացան Իսլամական պետությունից նրա վրա հարձակվելուց հետո...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամեն տարի գարուն կտեսնենք՝ անկախ պատերազմներից
Ամեն տարի գարուն կտեսնենք՝ անկախ պատերազմներից

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները
Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Գաճաճ հռետորների հենաշարժական հսկա ապարատը
Գաճաճ հռետորների հենաշարժական հսկա ապարատը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.