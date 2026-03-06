Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Մարտի 6-ին ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը նախատեսում է Սպիտակ տանը հանդիպում անցկացնել ամերիկյան խոշորագույն պաշտպանական ընկերությունների ղեկավարների հետ՝ հայտնում է Reuters-ը։ Հանդիպման հիմնական թեման լինելու է սպառազինության արտադրության արագացումը՝ Պենտագոնի զինամթերքի պաշարները համալրելու նպատակով։ Նախատեսվում են 50 միլիարդ դոլարի չափով բյուջետային հատկացումներ։               
 
Խայտառակվել, ուրեմն՝ մինչև վերջ. իշխանության այս ընթացքը սահմաններ չի ճանաչում

03.03.2026 | 11:45

Դեռ 2019 թվականին, երբ դաշնակցական երիտասարդները բողոքի արշավ էին ծավալել կրթության նախարության մոտ ի պաշտպանություն հայագիտական առարկաների, Հայ Առաքեական եկեղեցու, այդ օրվա նախարար Արայիկ Հարությունյանը խոստացավ դաշնակցական նախարարների դեմ տուփերով քրեական գործեր ուղարկել։

Ոչինչ էլ չուղարկեց, քանզի չկային։

Հիմա էլ Դաշնակցության դեմ արշավում դատախազության կաբինետներում կարվում են կեղծ գործեր իբր անօրինական գույքերի բռնագանձման պահանջներով։ Այնքան դատարկ, սպիտակ թելերով կարված, որ փուչիկը պայթելուց հետո իրենց շեֆի հրաման կատարողները չգիտեմ ինչ երեսով են Երեւանում քայլելու։

Այսօր դատախազության ձեռքով իշխանությունը հակադաշնակցական թույնի հերթական դոզան հրապարակ նետեց։

Բայց ավելի խայտառակ բան դժվար է պատկերացնել։

Ուշադիր կարդացեք Լեւոն Մկրտչյանի գրածը։ Լավ, դատախազության այսօրվա հաղորդագրությունն ու հայց գրածը հայելու առաջ ինքն իրենից չի՞ ամաչում։

Լեւոն Մկրտչյանը պարզ ասում է՝ քանի որ դատախազությունում նույն տեքստի վրա են ապօրինի գույքի հայցերը կազմում, այդ իսկ պատճառով էլ մեկ ուրիշի հայցի վրա կազմված տեքստի վրա փոխել են Լեւոն Մկրտչյանի անունը, ու մոռացել են ջնջել մեկ ուրիշի գույքերի մի մասը, ու այն վերագրել մեր ընկերոջը։

Բացի այդ փնթիությունը, հայցում Լեւոն Մկրտչյանին են վերագրել եղբոր ունեցվածքը, որը Հայաստանի ամենահայտնի գործարարներից է, ու հայտնի է շատերին։

Այսքանը, թե ինչպես են կեղծիքով ու շոուով մարդկանց մոլորեցնում։

Գեղամ Մանուկյան

