Մարտի 6-ին ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը նախատեսում է Սպիտակ տանը հանդիպում անցկացնել ամերիկյան խոշորագույն պաշտպանական ընկերությունների ղեկավարների հետ՝ հայտնում է Reuters-ը։ Հանդիպման հիմնական թեման լինելու է սպառազինության արտադրության արագացումը՝ Պենտագոնի զինամթերքի պաշարները համալրելու նպատակով։ Նախատեսվում են 50 միլիարդ դոլարի չափով բյուջետային հատկացումներ։               
 
Այս գավառական «իրական հայաստանը» մեր մեծ պատմության մի փոքրիկ դրվագ է, կմոռացվի

03.03.2026 | 12:50

Հայ ժողովուրդը անցած 30 տարիներին բազմաթիվ երկրներում հայտնվեց բարդագույն իրավիճակներում։ Միջին Արևելքի մեր հին ու կայացած համայնքները քայքայվեցին՝ Լիբանան, Իրաք, Սիրիա, այժմ Իրան, Ռուսաստան, Ուկրաինա...

Ցավոք, Հայաստանի Հանրապետությունը դեռ չունի այն ուժը, որպեսզի ըստ արժանվույն նեցուկ լինի մեր քույրերին ու եղբայրներին:

Բայց միևնույն է, մենք պատմական ու գլոբալ ժողովուրդ ենք, սա էլ ենք հաղթահարելու։ Այս գավառական «իրական հայաստանը» մեր մեծ պատմության մի փոքրիկ դրվագ է, կմոռացվի:

Մենք, պարսիկների հետ, այս տարածաշրջանի ամենահին ու կայացած ազգն ենք, բայց մեզ փորձում են դարձնել ջերմոցային տեսակ։

Աստված պահապան մեր պարսկահայ, լիբանանահայ ու սիրիահայ ազգակիցներին:

Արա Արայան

