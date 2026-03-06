ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից Իրանում դպրոցին հասցված հարվածի հետևանքով զոհված երեխաների թիվը հասել է 171-ի։
Այստեղ պետք է նշել, որ ամերիկյան և իսրայելական հրթիռները բարձր ճշգրտության են և չեն կարող պատահաբար հարվածել դպրոցին։
Հետևաբար, դա եղել է կանխամտածված հարված, դա եղել է պատժիչ գործողություն։
Թրամփը Էպշտեյնի գործի շարունակողն է։ Նա մեծ խաբեբա է, որին հավատաց ողջ աշխարհը։ Իսկ հավատացին, որովհետև մարդիկ սիրում են սուտը։
Այժմ Թրամփի «Խաղաղության խորհուրդը» կարելի է վերանվանել «Պաղեստինցի և իրանցի երեխաների արյունը Թրամփի ձեռքերի վրայից լվանալու խորհուրդ»։
Հայկ Այվազյան