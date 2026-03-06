Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Մարտի 6-ին ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը նախատեսում է Սպիտակ տանը հանդիպում անցկացնել ամերիկյան խոշորագույն պաշտպանական ընկերությունների ղեկավարների հետ՝ հայտնում է Reuters-ը։ Հանդիպման հիմնական թեման լինելու է սպառազինության արտադրության արագացումը՝ Պենտագոնի զինամթերքի պաշարները համալրելու նպատակով։ Նախատեսվում են 50 միլիարդ դոլարի չափով բյուջետային հատկացումներ։               
 
Ամերիկյան և իսրայելական հրթիռները բարձր ճշգրտության են և չեն կարող պատահաբար հարվածել դպրոցին

03.03.2026 | 14:05

ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից Իրանում դպրոցին հասցված հարվածի հետևանքով զոհված երեխաների թիվը հասել է 171-ի։

Այստեղ պետք է նշել, որ ամերիկյան և իսրայելական հրթիռները բարձր ճշգրտության են և չեն կարող պատահաբար հարվածել դպրոցին։

Հետևաբար, դա եղել է կանխամտածված հարված, դա եղել է պատժիչ գործողություն։

Թրամփը Էպշտեյնի գործի շարունակողն է։ Նա մեծ խաբեբա է, որին հավատաց ողջ աշխարհը։ Իսկ հավատացին, որովհետև մարդիկ սիրում են սուտը։

Այժմ Թրամփի «Խաղաղության խորհուրդը» կարելի է վերանվանել «Պաղեստինցի և իրանցի երեխաների արյունը Թրամփի ձեռքերի վրայից լվանալու խորհուրդ»։

Հայկ Այվազյան

