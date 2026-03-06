Մանրամասն որոնում (արխիվ)
06.03.2026
 
Մարտի 6-ին ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը նախատեսում է Սպիտակ տանը հանդիպում անցկացնել ամերիկյան խոշորագույն պաշտպանական ընկերությունների ղեկավարների հետ՝ հայտնում է Reuters-ը։ Հանդիպման հիմնական թեման լինելու է սպառազինության արտադրության արագացումը՝ Պենտագոնի զինամթերքի պաշարները համալրելու նպատակով։ Նախատեսվում են 50 միլիարդ դոլարի չափով բյուջետային հատկացումներ։               
 
Նորություններ » Սրբության բանալի

Սրբության բանալի

Սրբության բանալի
03.03.2026 | 21:59
Մարտի 4
Ինձ մոտեցեք, Իմ սիրելինե’ր:
Ինձ հետ մտերիմ շփում ունենալն է, որ զերծ է պահում ձեզ բոլոր չարիքներից:
Հիշեք այս. ճշմարտությունը մի քանի կողմ ունի: Սեր ու համբերություն ցույց տվեք բոլոր նրանց հանդեպ, ովքեր ձեզ պես չեն մտածում:
Հաղթահարել «ես»-ն ու հեռացնել ասպարեզից. այս է սրբության ու իրական երջանկության բանալին, իսկ այս բանը կարելի է անել միայն Իմ օգնությամբ: Ավելի շատ կարդա Իմ կյանքի մասին: Ապրիր Իմ ներկայությամբ: Պաշտի’ր Ինձ:
Գեթսեմանի պարտեզում ասացի.
«Եթե կարելի է, թող այս բաժակը անցնի ինձանից»: Չասացի` չկա խմելու տառապանքի բաժակ: Ծեծ ու անարգանքից հետո, երբ խաչին գամվեցի, ասացի. «Հա’յր, ներիր սրանց, որովհետև չգիտեն, թե ինչ են անում»:
Չասացի, թե մարդիկ այս բանը չարեցին Ինձ: Երբ Պետրոսը փորձեց ստիպել, որ հրաժարվեմ խաչի մահից, Ես նրան ասացի. «Ետինս գնա, սատանա»:
Երբ իմ աշակերտները չկարողացան բժշկել լուսնոտ տղային, ասացի. «Այս տեսակ դևը սոսկ պահքով ու աղոթքով դուրս կգա»: Չասացի ամենևին` դուք կարծում եք, թե տղան հիվանդ է, մինչ նա ոչինչ էլ չունի:
Երբ Սուրբ Գիրքն ասում է. «Աստծո աչքը չարիքը չտեսնելու չափ մաքուր է», այդ նշանակում ու հաստատում է չարիքի գոյությունը` իր ժողովրդի վրա:
Աստված միշտ բարին է տեսնում մարդկանց մեջ, սակայն ճիշտ է նաև, որ Նա «տեսավ քաղաքը և լաց եղավ նրա վրա»:
Դիտվել է՝ 672

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի հարվածներն իր թշնամիներին ու նրանց դաշնակիցներին. ջիհադը՝ սրբազան պատերազմը, սկսված է. 3

Իրանի հարվածներն իր թշնամիներին ու նրանց դաշնակիցներին. ջիհադը՝ սրբազան պատերազմը, սկսված է. 3

Արդեն կասկածից դուրս է, որ պատերազմի հանցագործները՝ ահաբեկչական պետություններ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նաթանյահուն, բնավ չէին սպասում Իրանի պատասխանին այն ուժգնությամբ, որը ստացան Իսլամական պետությունից նրա վրա հարձակվելուց հետո...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամեն տարի գարուն կտեսնենք՝ անկախ պատերազմներից
Ամեն տարի գարուն կտեսնենք՝ անկախ պատերազմներից

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները
Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Գաճաճ հռետորների հենաշարժական հսկա ապարատը
Գաճաճ հռետորների հենաշարժական հսկա ապարատը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.