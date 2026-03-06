Մանրամասն որոնում (արխիվ)
06.03.2026
 
Մարտի 6-ին ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը նախատեսում է Սպիտակ տանը հանդիպում անցկացնել ամերիկյան խոշորագույն պաշտպանական ընկերությունների ղեկավարների հետ՝ հայտնում է Reuters-ը։ Հանդիպման հիմնական թեման լինելու է սպառազինության արտադրության արագացումը՝ Պենտագոնի զինամթերքի պաշարները համալրելու նպատակով։ Նախատեսվում են 50 միլիարդ դոլարի չափով բյուջետային հատկացումներ։               
 
Նորություններ » Աղոթարան

Աղոթարան

Աղոթարան
03.03.2026 | 22:00
Արարիչ,
Վերստին բացեցիր աչքերս,
գիշերն անցավ և Քո լույսը նորից ծագեց,
ինչպես նշան, որ Քո գթությունը երբեք չի սպառվում։
Ողորմի՛ր ինձ Տեր, Քո մեծ ողորմությամբ,
Քանզի Դու ես ողորմության օվկիանոսը,
որից հոսում է կյանքի ջուրը և մաքրում հոգու և մարմնի տկարությունները։
Տեր իմ,
կարոտ եմ Քո խաղաղությանը,
Երբևէ չեմ մտածում, թե ինչքան մեծ կարող են լինել նեղություններս,
Բայց գիտեմ, թե որքան մեծ ես Դու Քո անչափելի ողորմությամբ և օգնությամբ։
Քանի դեռ շնչում եմ, ես կանչում եմ Քեզ,
Ողորմիր և ապրեցրու։
Ամեն»
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
Դիտվել է՝ 648

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի հարվածներն իր թշնամիներին ու նրանց դաշնակիցներին. ջիհադը՝ սրբազան պատերազմը, սկսված է. 3

Իրանի հարվածներն իր թշնամիներին ու նրանց դաշնակիցներին. ջիհադը՝ սրբազան պատերազմը, սկսված է. 3

Արդեն կասկածից դուրս է, որ պատերազմի հանցագործները՝ ահաբեկչական պետություններ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նաթանյահուն, բնավ չէին սպասում Իրանի պատասխանին այն ուժգնությամբ, որը ստացան Իսլամական պետությունից նրա վրա հարձակվելուց հետո...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամեն տարի գարուն կտեսնենք՝ անկախ պատերազմներից
Ամեն տարի գարուն կտեսնենք՝ անկախ պատերազմներից

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները
Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Գաճաճ հռետորների հենաշարժական հսկա ապարատը
Գաճաճ հռետորների հենաշարժական հսկա ապարատը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.