Մանրամասն որոնում (արխիվ)
09.05.2026
 
Անդրադառնալով Երևանում անցկացված Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին՝ Հայաստանում Իրանի դեսպան Խալիլ Շիրղոլամին մասնավորապես ասել է. «Հույս ունենք, որ Երևանը, օգտագործելով իր ներուժն ու առկա հնարավորությունները, կկարողանա հավասարակշռված գործընկերություն պահպանել աշխարհաքաղաքական տարբեր դերակատարների հետ»:               
 
Նորություններ » Փրկությունը միասնության մեջ է

Փրկությունը միասնության մեջ է

Փրկությունը միասնության մեջ է
05.05.2026 | 10:38

Արևմուտքը եվրոպական երկրների առաջնորդների գագաթնաժողովը հատուկ կազմակերպել է Հայաստանում, որպեսզի նպաստ բերի Ազգային ժողովի առաջիկա ընտրություններում կապիտուլյանտի հաղթանակին։ Որքան էլ դրանով ՔՊ֊ական իշխանությունները ոգևորվեն, այնուամենակնիվ, Էմանուել Մակրոնը կամ Վլադիմիր Զելենսկին չեն, որ պիտի քվեաթերթիկ նետեն հօգուտ նիկոլ փաշինյանի։

Էսօր Կանադայից ինձ այցի էր եկել մասնագիտությամբ բժշկուհի` Կատյա Թաիրյանը։ Հատուկ եմ անունը նշում, որպեսզի կարծիք չկազմվի, թե ես էլ նիկոլի հանգույն ստում եմ։ Տիկնոջ մտահոգությունն իր հայրենիքի նկատմամբ այնքան է ցավալի, որ հեռավոր Կանադայից թռել եկել է, որպեսզի քվեարկի ընդդեմ ՔՊ֊ական իշխանությունների։ Այդ նույն նպատակով նա Կանադայից նույնիսկ հարազատ մայրիկին էր բերել։

Նման տեղեկություններն ինձ համար եզակի չեն։ Ես դեռ գիտեմ մարդիկ, որ հատուկ գալու են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներց, որպեսզի քվեարկեն նիկոլի դեմ։

Օրվա իշխանություններն առավել ևս մտահոգված են Ռուսաստանի Ֆեդերատիվ հանրապետությունից գալիք «դեսանտից», բայց դեռ խաբար չեն, թե ինչ է գալու գլխներին հեռավոր ափերից։

Ողջ աշխարհի հայերը հասկանում են, որ իրենց հայրենիքի գլխին դամոկլյան սրի պես կախված է թուրքացման վտանգը։ Ոչ ոք չի ուզում թուրք լինել և բոլորն են դեմ իրենց երկիրը վիլայեթի վերածման գաղափարին։

Հայի փրկությունը միասնական ոգու մեջ է։ Թող նրանց ահից սարսռա թուրքի պոչը բռնած դավաճան պատուհասն ու նաև իրեն աջակից մոլորյալները , որոնք դեռևս հայ են կոչվում։

Լևոն ՋԱՎԱԽՅԱՆ

Դիտվել է՝ 993

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի ողջ ներուժն աշխատում է տարածաշրջանում Իսրայելին մեկուսացնելու ուղղությամբ

Իրանի ողջ ներուժն աշխատում է տարածաշրջանում Իսրայելին մեկուսացնելու ուղղությամբ

ԱՄՆ-ը, բնականաբար, չի հրաժարվել Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների գաղափարից, սակայն դեռևս զերծ է մնում կրկին գործողություններ սկսելուց։ Ակնհայտ է, որ Իրանի դիմադրությունը, հակահարվածը անակնկալ էր թե՛ ԱՄՆ-ի համար, կամ գոնե ԱՄՆ նախագահի համար, թե՛ Իսրայելի համար...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ թոռը՝ «խնձոր», իսկ պապը «ծառ» է
Երբ թոռը՝ «խնձոր», իսկ պապը «ծառ» է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փաշինյանի տարօրինակ վարքը Արցախի և Իսրայելի հարցերում
Փաշինյանի տարօրինակ վարքը Արցախի և Իսրայելի հարցերում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.