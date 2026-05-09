Անդրադառնալով Երևանում անցկացված Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին՝ Հայաստանում Իրանի դեսպան Խալիլ Շիրղոլամին մասնավորապես ասել է. «Հույս ունենք, որ Երևանը, օգտագործելով իր ներուժն ու առկա հնարավորությունները, կկարողանա հավասարակշռված գործընկերություն պահպանել աշխարհաքաղաքական տարբեր դերակատարների հետ»:               
 
Եվրոպական համայնքի երկրները եկան Հայաստան

05.05.2026 | 11:03

Նայելով երկրների ցանկը, հիշեցի Բեռլինի Կոնգրեսը։

Այս բոլոր երկրները, ժամանակին լռում էին Հայոց ցեողասպանության ժամանակ, ոմանք, ինչպես Ֆրանսիան զենքերը հանձնելով թուրքին, օգնեցին Կիլիկիայի հայերի ցեղասպանությանը և հայաթափմանը, հետո էլ քար լռությամբ հետևցին Արցախի 2020 թվականի պատերազմին, հետո էլ Արցախի հայաթափման քավորը դարձան։

Նույնն է Անգլիայի պարագայում, ամեն ինչ արեցին, որպեսզի Հայաստանը թշնամա իր դաշնակիցների հետ, և բարեկամանա իր դահիճի հետ։

Նույնն է Ուկրաինայի, Իտալիայի, ՆԱՏՕ-ի, և այլոց պարագայում, մեկը մի քիչ շատ մյուսը մի քիչ նվազ․․․

Վազգեն ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

Հ․Գ․

Սա լոկ փաստերի արձանագրություն է։ Մնացածը կապիկություն է, որը կկատարվի Հայաստանում և հայությունը կամ դիտորդի դերակատարում կունենա, կամ կփորձի իր ճակատագիրը վերցնել իր ձեռքը։

