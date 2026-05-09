Եվրոպական համայնքի երկրները եկան Հայաստան

Նայելով երկրների ցանկը, հիշեցի Բեռլինի Կոնգրեսը։
Այս բոլոր երկրները, ժամանակին լռում էին Հայոց ցեողասպանության ժամանակ, ոմանք, ինչպես Ֆրանսիան զենքերը հանձնելով թուրքին, օգնեցին Կիլիկիայի հայերի ցեղասպանությանը և հայաթափմանը, հետո էլ քար լռությամբ հետևցին Արցախի 2020 թվականի պատերազմին, հետո էլ Արցախի հայաթափման քավորը դարձան։
Նույնն է Անգլիայի պարագայում, ամեն ինչ արեցին, որպեսզի Հայաստանը թշնամա իր դաշնակիցների հետ, և բարեկամանա իր դահիճի հետ։
Նույնն է Ուկրաինայի, Իտալիայի, ՆԱՏՕ-ի, և այլոց պարագայում, մեկը մի քիչ շատ մյուսը մի քիչ նվազ․․․
Վազգեն ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Հ․Գ․
Սա լոկ փաստերի արձանագրություն է։ Մնացածը կապիկություն է, որը կկատարվի Հայաստանում և հայությունը կամ դիտորդի դերակատարում կունենա, կամ կփորձի իր ճակատագիրը վերցնել իր ձեռքը։