Մանրամասն որոնում (արխիվ)
09.05.2026
 
Անդրադառնալով Երևանում անցկացված Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին՝ Հայաստանում Իրանի դեսպան Խալիլ Շիրղոլամին մասնավորապես ասել է. «Հույս ունենք, որ Երևանը, օգտագործելով իր ներուժն ու առկա հնարավորությունները, կկարողանա հավասարակշռված գործընկերություն պահպանել աշխարհաքաղաքական տարբեր դերակատարների հետ»:               
 
Նորություններ » Այս հանդիպումներից կմնա միայն սղագրությունը

Այս հանդիպումներից կմնա միայն սղագրությունը

Այս հանդիպումներից կմնա միայն սղագրությունը
05.05.2026 | 11:36

Երևանում հավաքվել էր ոչ միայն Եվրոպան, այլև՝ անցումային Եվրոպան։

Սա մեծ մասամբ այն առաջնորդների կազմն էր, որոնց մի մասը կամ վերջին մանդատի մեջ են, կամ ներքաղաքական ճնշման տակ, կամ իրենց երկրների ներսում արդեն մտել են հաջորդ ընտրական շրջանի տրամաբանության մեջ։

Մակրոնը փաստացի հետմակրոնյան Եվրոպայի նախաշեմին է։ Սթարմերը ներսում լրջորեն ճնշված է։ Զելենսկին պատերազմական անորոշության մեջ է։

Կոշտան և ֆոն դեր Լայենը ներկայացնում են ԵՄ ինստիտուցիոնալ շարունակականությունը, բայց ոչ՝ եվրոպական քաղաքականության նոր ընտրական լեգիտիմացիան։

Այսինքն՝ Երևանում ձևավորվել էր ոչ թե կայուն երկարաժամկետ առաջնորդության պատկեր, այլ գնացող, անցումային, ինքն իրեն վերադասավորող Եվրոպան։

ԵՔՀ երևանյան կազմը ոչ թե ապագայի արդեն ձևավորված Եվրոպան է, այլ հին եվրոպական քաղաքական ցիկլի վերջին մեծ հավաքներից մեկը։ Հայաստանը հյուրընկալում է ոչ միայն առաջնորդների, այլ նաև ավարտվող մանդատների, թուլացող լեգիտիմությունների և նոր եվրոպական վերադասավորման միջանկյալ պահը։

Եվրոպացիները կգնան հետ՝ Եվրոպա, իրենց եվրոպացիների մոտ: Այս հանդիպումներից կմնա միայն սղագրությունը: Արարողակարգային ժպիտները, խոսքերը, գրկախառնությունները, աջակցությունները կավարտվեն, երբ ավարտվեն արարողակարգային միջոցառումները: Այն, ինչ կմնա մեզ հետ, ոչ թե երկրի հակառակ՝ գունավոր և ֆորմալ, այլ իրական կողմում առանց ֆիլտրերի, արարողակարգերի, համերգների և գույների հողի վրա՝ այ էս նկարն է, այս դեմքերի արտահայտությամբ և խորքային իրականությամբ:

Վլադիմիր Մարտիրոսյան

Դիտվել է՝ 1176

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի ողջ ներուժն աշխատում է տարածաշրջանում Իսրայելին մեկուսացնելու ուղղությամբ

Իրանի ողջ ներուժն աշխատում է տարածաշրջանում Իսրայելին մեկուսացնելու ուղղությամբ

ԱՄՆ-ը, բնականաբար, չի հրաժարվել Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների գաղափարից, սակայն դեռևս զերծ է մնում կրկին գործողություններ սկսելուց։ Ակնհայտ է, որ Իրանի դիմադրությունը, հակահարվածը անակնկալ էր թե՛ ԱՄՆ-ի համար, կամ գոնե ԱՄՆ նախագահի համար, թե՛ Իսրայելի համար...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ թոռը՝ «խնձոր», իսկ պապը «ծառ» է
Երբ թոռը՝ «խնձոր», իսկ պապը «ծառ» է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փաշինյանի տարօրինակ վարքը Արցախի և Իսրայելի հարցերում
Փաշինյանի տարօրինակ վարքը Արցախի և Իսրայելի հարցերում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.