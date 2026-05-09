Անդրադառնալով Երևանում անցկացված Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին՝ Հայաստանում Իրանի դեսպան Խալիլ Շիրղոլամին մասնավորապես ասել է. «Հույս ունենք, որ Երևանը, օգտագործելով իր ներուժն ու առկա հնարավորությունները, կկարողանա հավասարակշռված գործընկերություն պահպանել աշխարհաքաղաքական տարբեր դերակատարների հետ»:               
 
Եվրոպան միշտ նախապատվությունը տալու է թուրքերին՝ հանուն սեփական շահերի
05.05.2026 | 12:41

Գլխավոր դաշնակցի մասին

Եվրոպական երեսպաշտության ու շահադիտության մասին մեր ազգի երևելիներն ու սթափ մտածողները խոսում են վաղուց: Տեսել են, զգացել ու հասկացել: Իրականությունը ոչնչով չի փոխվել ցայսօր: Եվրոպան դարձյալ երեսպաշտորեն դավաճանում է հայերին, ավելի ստույգ՝ չի դրսևորում այն գործուն վարքագիծը, որ ակնկալում են մեր հայրենակիցներից շատերը վաղուց: Երբեմն հայանպաստ խոսքեր ու հայտարարություններ անում է պատեհ առիթով, բայց ահա ցանկալի հստակ քայլեր՝ երբեք: Թուրքիան եվրոպացիների համար ավելի կարևոր է իր տնտեսական, քանակական ու աշխարհագրական տվյալներով: Եվրոպան միշտ նախապատվությունը տալու է թուրքերին՝ հանուն սեփական շահերի: Իսկ հայերին մեկ-մեկ կփորձի պաշտպանել բարոյապես: Եվրոպայի գործնական դիրքորոշումը Հայաստանի հանդեպ տեսանելի և անգամ հեռավոր ապագայում չի փոխվելու, որքան էլ այստեղ իշխող ուժերն ու այլ «ռոմանտիկներ» եվրաերկրպագություն բեմադրեն: Եվրոպական շահերը դեռ երկար ժամանակ անփոփոխ են մնալու:

Հիմա՝ խնդրի «հակառակ» կողմի մասին: Անաչառորեն կասեմ. Ռուսաստանը երբեմնակի է դավաճանել հայությանը, ավելի հաճախ սատար է կանգնել դժվարին իրավիճակներում: Ռուսաստանը վաղուց, ըստ էության, առաջնային դաշնակցի դերում է՝ իր ձախողումներով հանդերձ: Եվրոպան Հայաստանի համար առաջնային դաշնակից չէ, էդպիսին լինել չի էլ կարող: Որպեսզի Եվրոպայի հետ համակողմանիորեն սերտանանք, նախ, պետք է մտնենք թուրքական խորշը: Իսկ թե դա ինչով է հղի՝ սթափ դատողները գիտեն: Սա՜ է իրականությունը: Հիմա ու՞մ պետք է նախապատվություն տալ որպես գլխավոր դաշնակցի, երբ ունենք անվտանգային՝ գոյաբանական խնդիր… Տեսնում ենք, որ ընտրության հնարավորությունը չափազանց սուղ է:

Հրանտ Ալեքսանյան

Իրանի ողջ ներուժն աշխատում է տարածաշրջանում Իսրայելին մեկուսացնելու ուղղությամբ

Երբ թոռը՝ «խնձոր», իսկ պապը «ծառ» է
Փաշինյանի տարօրինակ վարքը Արցախի և Իսրայելի հարցերում
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
