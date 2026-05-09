Պատմությունը կրկնվելու վատ սովորություն ունի

Երբ թուրքը հայտարարում է, որ իրեն ՀՀ-ում զգում է ինչպես տանը, դա նշանակում է, որ ինչ-որ մի փուլում պլանավորում ունի այդ հողը օկուպացնելու:
Պատմական օրինաչափություն է:
Իսկ օկուպացիան լինում է նաև հանձնվելու գործիքներով. սանձակ դարձնելով: Պատմություն իմացողները հիշում են Ալեքսանդրետի սանջակը, Հաթայը:
Երբ ռուսները դուրս գան, սրանք կմտնեն:
Ի դեպ, երբ սրանք մտան 20-րդ դարի 10-ականներին, հայ որոշ купец-ներ իրենց կանանց ու աղջիկներին կառքերով ցուցադրական նվեր էին անում թուրք զորավարներին, որ սրանք լավ աչքով նայեն դրանց բիզնեսներին.
Պատմությունը վատ սովորություն ունի կրկնվելու:
Ընտրեք նիկոլին, դա է թրքաֆիկացման միակ ու աներկբա առաջնորդը:
Ալեն Ղևոնդյան