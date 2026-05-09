Մանրամասն որոնում (արխիվ)
09.05.2026
 
Անդրադառնալով Երևանում անցկացված Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին՝ Հայաստանում Իրանի դեսպան Խալիլ Շիրղոլամին մասնավորապես ասել է. «Հույս ունենք, որ Երևանը, օգտագործելով իր ներուժն ու առկա հնարավորությունները, կկարողանա հավասարակշռված գործընկերություն պահպանել աշխարհաքաղաքական տարբեր դերակատարների հետ»:               
 
Նորություններ » Պատմությունը կրկնվելու վատ սովորություն ունի

Պատմությունը կրկնվելու վատ սովորություն ունի

Պատմությունը կրկնվելու վատ սովորություն ունի
05.05.2026 | 18:08

Երբ թուրքը հայտարարում է, որ իրեն ՀՀ-ում զգում է ինչպես տանը, դա նշանակում է, որ ինչ-որ մի փուլում պլանավորում ունի այդ հողը օկուպացնելու:

Պատմական օրինաչափություն է:

Իսկ օկուպացիան լինում է նաև հանձնվելու գործիքներով. սանձակ դարձնելով: Պատմություն իմացողները հիշում են Ալեքսանդրետի սանջակը, Հաթայը:

Երբ ռուսները դուրս գան, սրանք կմտնեն:

Ի դեպ, երբ սրանք մտան 20-րդ դարի 10-ականներին, հայ որոշ купец-ներ իրենց կանանց ու աղջիկներին կառքերով ցուցադրական նվեր էին անում թուրք զորավարներին, որ սրանք լավ աչքով նայեն դրանց բիզնեսներին.

Պատմությունը վատ սովորություն ունի կրկնվելու:

Ընտրեք նիկոլին, դա է թրքաֆիկացման միակ ու աներկբա առաջնորդը:

Ալեն Ղևոնդյան

Դիտվել է՝ 1036

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի ողջ ներուժն աշխատում է տարածաշրջանում Իսրայելին մեկուսացնելու ուղղությամբ

Իրանի ողջ ներուժն աշխատում է տարածաշրջանում Իսրայելին մեկուսացնելու ուղղությամբ

ԱՄՆ-ը, բնականաբար, չի հրաժարվել Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների գաղափարից, սակայն դեռևս զերծ է մնում կրկին գործողություններ սկսելուց։ Ակնհայտ է, որ Իրանի դիմադրությունը, հակահարվածը անակնկալ էր թե՛ ԱՄՆ-ի համար, կամ գոնե ԱՄՆ նախագահի համար, թե՛ Իսրայելի համար...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ թոռը՝ «խնձոր», իսկ պապը «ծառ» է
Երբ թոռը՝ «խնձոր», իսկ պապը «ծառ» է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փաշինյանի տարօրինակ վարքը Արցախի և Իսրայելի հարցերում
Փաշինյանի տարօրինակ վարքը Արցախի և Իսրայելի հարցերում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.