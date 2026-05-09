Մանրամասն որոնում (արխիվ)
09.05.2026
 
Անդրադառնալով Երևանում անցկացված Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին՝ Հայաստանում Իրանի դեսպան Խալիլ Շիրղոլամին մասնավորապես ասել է. «Հույս ունենք, որ Երևանը, օգտագործելով իր ներուժն ու առկա հնարավորությունները, կկարողանա հավասարակշռված գործընկերություն պահպանել աշխարհաքաղաքական տարբեր դերակատարների հետ»:               
 
Նորություններ » Պետք չի ընկնել ծայրահեղությունների մեջ

Պետք չի ընկնել ծայրահեղությունների մեջ

Պետք չի ընկնել ծայրահեղությունների մեջ
05.05.2026 | 19:23

Իմ կարծիքով՝ ոչ պետք է ինքնամոռաց մեղադրել արտաքին խաղացողներին ամեն ինչի համար, ոչ էլ ընկնել մյուս ծայրահեղության մեջ և ասել, որ ամեն ինչի համար միայն ինքներս ենք մեղավոր: Կարծում եմ՝ ադեկվատ գնահատականն այս երկուսի մեջտեղում է: Կան բաներ, որոնց համար մենք ենք մեղավոր, օրինակ, որ ցիլոյավորը մինչև հիմա իշխանություն ունի: Սակայն ցիլոյավորը լավ էլ օգտվում է արտաքին գործոնից: Նա այդ արտաքին խաղացողներից «դաբռոներ» է ստանում, որ երկրի ներսում ինչ ուզի անի՝ իր իշխանությունը պահելու համար: Այս և բազմաթիվ այլ օրինակներով թող յուրաքանչյուրն ինքը որոշի, թե որքան է մեր մեղքի բաժինը, ու որքան է արտաքիններինը:

Այնպես չի, որ մենք անմարդաբնակ կղզում ենք ապրում, աշխարհի հետ կապ չունենք, և երբ ինչ ուզենք՝ կարող ենք անել: Այնպես էլ չի, որ մենք անհրաժեշտ ամեն ինչ արել ենք, լրիվ ճիշտ ենք արել, բայց այդ արտաքին աշխարհը չի թողել: Այնպես որ, պետք չի ընկնել ծայրահեղությունների մեջ, սիրելի բարեկամներ: Մեզ պետք են իրավիճակն ադեկվատ գնահատող և ելքեր առաջարկող քաղաքական գործիչներ, ոչ թե ծայրահեղությունների մեջ ընկնող քարոզիչներ:

Արամ Աբաջյան

Դիտվել է՝ 1123

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի ողջ ներուժն աշխատում է տարածաշրջանում Իսրայելին մեկուսացնելու ուղղությամբ

Իրանի ողջ ներուժն աշխատում է տարածաշրջանում Իսրայելին մեկուսացնելու ուղղությամբ

ԱՄՆ-ը, բնականաբար, չի հրաժարվել Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների գաղափարից, սակայն դեռևս զերծ է մնում կրկին գործողություններ սկսելուց։ Ակնհայտ է, որ Իրանի դիմադրությունը, հակահարվածը անակնկալ էր թե՛ ԱՄՆ-ի համար, կամ գոնե ԱՄՆ նախագահի համար, թե՛ Իսրայելի համար...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ թոռը՝ «խնձոր», իսկ պապը «ծառ» է
Երբ թոռը՝ «խնձոր», իսկ պապը «ծառ» է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փաշինյանի տարօրինակ վարքը Արցախի և Իսրայելի հարցերում
Փաշինյանի տարօրինակ վարքը Արցախի և Իսրայելի հարցերում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.