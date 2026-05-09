Գերագույն հանդգնություն
05.05.2026 | 22:25
Ճանապարհը երկար ու հոգնեցնող է: Աշխարհը ինքնին հոգնեցուցիչ է:
Այս է, պատճառը, որ շատերն այսօր հոգնած ու մաշված են իսպառ:
«Եկեք Ինձ մոտ, և ես ձեզ հանգիստ պիտի տամ»:
Իմ որդիներ, դուք որ կանգնած եք Իմ դրոշի ներքո, պետք է տեսնեք, որ դրա վրա գրված են հետևյալ բառերը. «ՄԱՐԴՈՒ ՈՐԴԻՆ»: Նշանակում է` ինչ-որ զգում է աշխարհը, Ես էլ եմ այդ նույնը զգում. ԵՍ` ՄԱՐԴՈՒ ՈՐԴԻՆ: Դուք Իմ հետևորդներն եք. անկասկած է, որ դուք էլ եք ձեզ վրա զգացել մարդու հոգնած ու մաշված լինելը. այսօր բոլոր հոգնած ու ծանրաբեռնվածները պիտի գան ձեզ մոտ և գտնեն այն հանգիստը, որ դուք գտաք Ինձ մոտ:
Իմ հետևորդները պետք է պատրաստ լինեն ոչ թե Իմ աջ կամ ձախ կողմում նստելու, այլ` խմելու այն բաժակը, որ Ես խմեցի:
Խեղճ աշխարհ, սովորեցրեք նրան, որ մի լավ դեղամիջոց կա իր բոլոր ցավերի համար, այդ` միությունն է Ինձ հետ: Համարձակություն ունեցեք տառապելու ու հաղթահարելու, լցվեք Իմ մեծագույն հանդգնությամբ: Հիշեք այս` պահանջեք Ինձնից անպահանջելին:
Ինչ-որ աշխարհն անկարելի է համարում, հենց այդ կարող է ձերը լինել:
ՈՒրեմն, Իմ որդիներ, մի՛ մոռացեք գերագույն հանդգնությունը:
