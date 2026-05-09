Անդրադառնալով Երևանում անցկացված Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին՝ Հայաստանում Իրանի դեսպան Խալիլ Շիրղոլամին մասնավորապես ասել է. «Հույս ունենք, որ Երևանը, օգտագործելով իր ներուժն ու առկա հնարավորությունները, կկարողանա հավասարակշռված գործընկերություն պահպանել աշխարհաքաղաքական տարբեր դերակատարների հետ»:               
 
Մեր փրկությունը միշտ կայացել է մեր համախմբումին, զինումին եւ միասնական պայքարին մէջ
06.05.2026 | 11:09

Եւրոպացի ղեկավարների Հայաստանում յայտնուելը ծառայում էր եւ ծառայեց միայն իրենց անձնական եւ քաղաքական շահերին եւ գերագոյն դաւաճանի քաղաքական փիառին ու վերընտրման համար։ Ոչի՛նչ կար այնտեղ Հայաստանի գերագոյն շահերին համար։ Ո՛չ ոք իր բերանը չբացեց Հայաստանի սահմանամերձ բռնագրաւուած մի քանի հարիւր քառակուսի կիլոմետր հողերից Ադրբեջանի հետ քաշման մասին կամ Հայաստանում մարդու իրավունքների մասին։ Իսկ Արցախի եւ արցախահայության, եւ ռազմագերիների ու պատանդների մասին ընդհանրապէս ոչ ոք չհետաքրքրուեց եւ ինչու պիտի հետաքրքրուէր երբ շահեր չունեն այնտեղ։

Սա էլ այն դասը որի մասին մի հարիւրամեակից աւելի, գոնէ 1878-ի Բեռլինի վեհաժողովից մինչեւ այսօր դաս չեղաւ մեր ժողովրդի մի անլուրջ եւ խակ հատուածին, որոնք «բարեկամներ» էին տեսնում եւ նաեւ ներկայումս տեսնում են աշխարհի ամենակեղծաւոր գործիչների մէջ, որոնք Յուլիոս կեսարային խօսքերով՝ եկան, տեսան եւ... լուսանկարուեցին։

Մեր փրկությունը միշտ կայացել է մեր համախմբումին, զինումին եւ միասնական պայքարին մէջ։ Դաւաճանի թղթին հետեւողը մահ կը գտնի, իսկ Քրիստոսի ուղիով եւ խաչի ճանապարհով արդարութեան եւ պայքարին հետեւողը՝ այո՛ տանջւում է, բայց ի վերջոյ կեանք, փրկութիւն եւ ազատութիւն է գտնում։

Յունիսի 7-ի դաւաճան ընտրելու փոխարէն ընտրեցէք ձեր երեխաներին Հայ եւ քրիստոնեայ պահելու ապագան։

Տեր Սերոբ քահանա ԱԶԱՐՅԱՆ

Իրանի ողջ ներուժն աշխատում է տարածաշրջանում Իսրայելին մեկուսացնելու ուղղությամբ

ԱՄՆ-ը, բնականաբար, չի հրաժարվել Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների գաղափարից, սակայն դեռևս զերծ է մնում կրկին գործողություններ սկսելուց։ Ակնհայտ է, որ Իրանի դիմադրությունը, հակահարվածը անակնկալ էր թե՛ ԱՄՆ-ի համար, կամ գոնե ԱՄՆ նախագահի համար, թե՛ Իսրայելի համար...

Երբ թոռը՝ «խնձոր», իսկ պապը «ծառ» է
Փաշինյանի տարօրինակ վարքը Արցախի և Իսրայելի հարցերում
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
