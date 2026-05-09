Ութ տարիների ընթացքում այսօրվա խորհրդարանում գեթ մեկ բովանդակային բանավեճ տեղի չի ունեցել:
Ուզում եմ հիշեցնել 2012-2017 թվականների խորհրդարանը, երբ մեր փոքրիկ ֆրակցիան օրակարգ էր թելադրում:
Այսօրվա խորհրդարանում բացակայում է բովանդակային և վերլուծական միտքը։
Ժողովուրդը պիտի որոշի՝ ուզում է՞ վերարտադրվի այս անմակարդակ խորհրդարանը, թե գնում է որակյալ փոփոխության:
Ամեն ընտրող մեզ ձայն տալով թող վստահ լինի, որ ինքը ձայն է ստանում խորհրդարանում և դրանով իսկ մասնակից լինում երկրի առջև ծառացած խնդիրների լուծմանը:
Արամ Մանուկյան
ՀԱԿ փոխնախագահ