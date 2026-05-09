Մանրամասն որոնում (արխիվ)
09.05.2026
 
Անդրադառնալով Երևանում անցկացված Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին՝ Հայաստանում Իրանի դեսպան Խալիլ Շիրղոլամին մասնավորապես ասել է. «Հույս ունենք, որ Երևանը, օգտագործելով իր ներուժն ու առկա հնարավորությունները, կկարողանա հավասարակշռված գործընկերություն պահպանել աշխարհաքաղաքական տարբեր դերակատարների հետ»:               
 
Նորություններ » Հարգելի հայ ժողովուրդ, աննախադեպ շնորհավորանքներս քեզ

Հարգելի հայ ժողովուրդ, աննախադեպ շնորհավորանքներս քեզ

Հարգելի հայ ժողովուրդ, աննախադեպ շնորհավորանքներս քեզ
06.05.2026 | 11:48

Նիկոլ Փաշինյանն ի լուր աշխարհի «Երևանյան երկխոսություն» 3-րդ միջազգային համաժողովից շնորհավորեց՝ ասելով.

«Նախկինում արձանագրվում էր, որ ՀՀ-ն ունի շատ բարդ և խնդրահարույց աշխարհագրական դիրք, որովհետև գտնվում է խնդրահարույց տարածաշրջանում՝ ունենալով խնդրահարույց հարևանություն, և հետևաբար՝ այդ հարևանությունից բխող գոյաբանական ռիսկեր: Այսօր ՀՀ բոլոր քաղաքացիներին շնորհավորում եմ ՀՀ աշխարհագրական դիրքի փոփոխության առիթով»:

Այսօրվանից ուրիշ գլոբուսով կառուցեք ձեր կյանքը, հայեր ջան, որովհետև այլևս մեր սահմանակից երկրները Թուրքիան, Ադրբեջանը, Իրանը, Վրաստանը չեն, այլ Բելգիան է, Լյուքսեմբուրգը, Գերմանիան, Շվեյցարիան, Իտալիան, Մոնակոն, Իսպանիան...

Նիկոլն ասել է՝ Թուրքիան ու Ադրբեջանն էլ այլևս չեն ուզում ձեզ մորթեն, մորթելուց հետո կտրատեն, ցեղասպանեն, բանտերը գցեն, արդեն շատ են բարիացել... Իհարկե, ձեր հողերն ու տներն են ուզում, բայց դե դա ոչինչ, կտաք, ինչ է պատահել, կգնաք Բելգիա, Լյուքսեմբուրգ, Գերմանիա, Շվեյցարիա, Իտալիա, Մոնակո, Իսպանիա... փախստականի կարգավիճակը հո կա...

Վսյո, կյանքը հրաշալի է, վայելեք, բազմացեք, անպայման Լառնակայի տոմս գնեք...

Մի հավատացեք այն ամերիկացի չար ու նախանձ դիվանագետին, որն ամիսներ առաջ ասում էր՝ Հայաստանը պետք է պատրաստ լինի սառը, ցուրտ ձմեռների: Մտքում մտածեք, մի պահ երևակայեք, որ դա անում եք հանուն ինքնիշխանության ու օտարի ստրուկ ՔՊ-ականների ցոփ ու շվայտ կյանքի, և անմիջապես... հոգով ու մարմնով կջերմանաք, կտաքանաք, էլ չեք մրսի:

Իսկ եթե հանկարծ քաղցեք, ու ադրբեջանական ցորեն ու նավթ չլինի, դրեք ու եվրոչինովնիկների հետ այսօրվա ուղիղ եթերները նայեք, անպայման լսեք Ալիևի երեկվա ելույթը, ու... անմիջապես կկշտանաք...

Հենց կարոտեք Արցախը, պատմական հայրենիքը, ձեր հարազատներին, ձեր հարազատների գերեզմանները, որոնց կորցրել եք արցախյան պատերազմներում, ում կորցրել եք սրանց տնական սպիրտով բուժած քովիդի արդյունքում, միանգամից միացրեք Մակրոնի, Նիկոլի ու նախագահ դառնալուց հետո ԽաչատՈՒրյան դարձածի երգ ու պարի, թմբուկ-դաշնամուրով ռոլիկը, անմիջապես կխաղաղվեք, կփառավորվեք...

Ասում էր, չէ՞, Մարկեսը, չկրկնեմ...

Սաթիկ ՍԵՅՐԱՆՅԱՆ

Դիտվել է՝ 846

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի ողջ ներուժն աշխատում է տարածաշրջանում Իսրայելին մեկուսացնելու ուղղությամբ

Իրանի ողջ ներուժն աշխատում է տարածաշրջանում Իսրայելին մեկուսացնելու ուղղությամբ

ԱՄՆ-ը, բնականաբար, չի հրաժարվել Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների գաղափարից, սակայն դեռևս զերծ է մնում կրկին գործողություններ սկսելուց։ Ակնհայտ է, որ Իրանի դիմադրությունը, հակահարվածը անակնկալ էր թե՛ ԱՄՆ-ի համար, կամ գոնե ԱՄՆ նախագահի համար, թե՛ Իսրայելի համար...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ թոռը՝ «խնձոր», իսկ պապը «ծառ» է
Երբ թոռը՝ «խնձոր», իսկ պապը «ծառ» է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փաշինյանի տարօրինակ վարքը Արցախի և Իսրայելի հարցերում
Փաշինյանի տարօրինակ վարքը Արցախի և Իսրայելի հարցերում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.