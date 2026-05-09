Արայիկի քինախնդիր վախերը

ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը «Ֆեյսբուք»-ի իր էջում հրապարակել է Լեհաստանի և Հայաստանի վարչապետներ Դոնալդ Տուսկի և Նիկոլ Փաշինյանը համատեղ լուսանկարը՝ արված Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի սկզբում:
«Եռագլուխ հրեշի մի գլխի՝ Գագիկ Ծառուկյանի ընկեր Լուկաշենկոն ասում էր՝ куда вы (Армения) денетесь? Էս սրտիկներն իր ու իր ընկերոջ համար են»,- կից գրել է Հարությունյանը:
Մարդը կարող է լինել մանկամիտ ու քինախնդիր: Դա անձնական խնդիր է: Բայց երբ նման որակներով մեկը պետական կառավարման համակարգում բարձրաստիճան պաշտոն է զբաղեցնում, դա արդեն ոչ թե անձնական, այլ՝ պետական մասշտաբի ողբերգություն է։
Ու ինչքան էլ բովանդակային այս ոչնչությունները «եվրոպական հանդերձանք» հագնեն, դա բնավ չի ծածկում նրանց բարոյական սնանկությունը, քաղաքական դատարկությունը, մանրախնդիր քինախնդրությունը:
Եթե Արայիկի պատկերացումները, ֆանտազիան «դդումային» շրջանակը հաղթահարելու պոտենցիալ ունենային, նրա մոտ բանականությունը կհաղթեր գյադայական պրիմիտիվ քինախնդրությանը:
Բայց նա գիտի, որ ՀԱՕԿ-ի ու սպորտի գործերին պետական փնթի միջամտության պատճառով՝ շուտով իզգոյ է դառնալու հենց պատկան միջազգային կառույցների արձագանքի, սանկցիաների հետևանքով:
Հենց սա է պատճառը, որ Արայիկ Հարությունյանը մի հերոսի անուն գիտի. քնում- արթնանում է՝ Ծառուկյանի անունը անգիր արած:
Եվ իսկապես՝ куда вы денетесь?
Շատ շուտով կստանաք մեր ժողովրդի քաղաքական ապտակը, իսկ մեր լուզեր հերոսը՝ նաև միջազգային մարզական կառույցների «սիրալիր ողջույնը»:
Սուրեն ՍՈՒՐԵՆՅԱՆՑ