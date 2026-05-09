ԵՄ օրակարգում չկա և չի կարող լինել Հայաստանի անդամակցության հարց

Եվրոպական քաղաքական համայնքի երևանյան գագաթնաժողովը․
● ձևակերպեց, որ Հայաստանում սկսվում է պրոքսի պատերազմ (առայժմ տեղեկատվական մակարդակում) ԵՄ-ի և Ռուսաստանի միջև: Դրա «գաղափարական» հիմքերը ձևակերպեց Մակրոնը՝ իր ցինիկ ելույթներով։
● Որևէ կերպ չնպաստեց Հայաստանի եվրաինտեգրմանը. ԵՄ-ի օրակարգում չկա և չի կարող լինել Հայաստանի անդամակցության հարց։
● Այս գագաթնաժողովը ոչ թե Հայաստանի ժողովրդավարությանը, այլ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության վերարտադրությանն աջակցելու մասին էր։
● Հերթական անգամ ի ցույց դրվեց հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հիմքում դրված նվաստացուցիչ մոդելը. Ալիևը Արցախի ժողովրդին մեղադրեց «սեպարատիզմի» մեջ, Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանն անվանեց «պատերազմական հանցագործներ», ինչին ի պատասխան լսեց Նիկոլ Փաշինյանի շողոքորթ հայտարարությունը՝ 2028-ին Բաքվում հյուրընկալվելու մասին:
Սուրեն ՍՈՒՐԵՆՅԱՆՑ