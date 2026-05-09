Անդրադառնալով Երևանում անցկացված Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին՝ Հայաստանում Իրանի դեսպան Խալիլ Շիրղոլամին մասնավորապես ասել է. «Հույս ունենք, որ Երևանը, օգտագործելով իր ներուժն ու առկա հնարավորությունները, կկարողանա հավասարակշռված գործընկերություն պահպանել աշխարհաքաղաքական տարբեր դերակատարների հետ»:               
 
Ի՞նչ տեղի ունեցավ Հայաստանում

06.05.2026 | 12:41

Հայաստանում տեղի ունեցավ այն, ինչ տեղի էր ունեցել լոռեցի տնքտնքացող պապի ու հյուր եկած թոռան հետ․

- Պապի, որ մի կարմրաթուշ, ջրալի տանձ ըլի, կուտե՞ս։

- Հա, բալա ջան, ու՞ր ա, դե տուր:

- Պապի, կա ոչ, նապրիմեր եմ հարցնում:

- Դե կա ոչ, կա ոչ, ջհանդամին լինի:

Պարզապես, կարիք չկա այդ միջոցառումից պրոպագանդիստական աջապսանդալ եփել ու «իրեք մանեթանոց» ողբ ու կական կապել, թե՝ էս ի՞նչ զուլում էր, բա որ արջը կատաղի՞, բա որ մոլլեքը բարկանա՞ն...

Հանգիստ կացեք, ապրիլի 1-ին այս միջոցառման և՛ «դաբրոն» է ձեռք բերվել, և՛ դետալները քննարկվել ու ճշգրտվել։

(Հրեն, եվրոպայի ճայը՝ Կայա Կալասը, Ալիևի մոտ է թռչում...)։

ՈՒ ի՞նչ զարմանալի բան կա «Պատվո Լեգիոնի» շքանշան ստանալու մեջ:

Արցախի կորստի ճարտարապետները կունենան, կորստի պրարաբը չի ունենա՞։

Կյա՞ժ ա, ի՛նչ ա։

Արդեն չեմ զարմանում, թե ինչու՛ ենք էս օրին։

Սաշա ԱՍԱՏՐՅԱՆ

Իրանի ողջ ներուժն աշխատում է տարածաշրջանում Իսրայելին մեկուսացնելու ուղղությամբ

ԱՄՆ-ը, բնականաբար, չի հրաժարվել Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների գաղափարից, սակայն դեռևս զերծ է մնում կրկին գործողություններ սկսելուց։ Ակնհայտ է, որ Իրանի դիմադրությունը, հակահարվածը անակնկալ էր թե՛ ԱՄՆ-ի համար, կամ գոնե ԱՄՆ նախագահի համար, թե՛ Իսրայելի համար...

Երբ թոռը՝ «խնձոր», իսկ պապը «ծառ» է
Փաշինյանի տարօրինակ վարքը Արցախի և Իսրայելի հարցերում
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
