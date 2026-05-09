Մեծ վտանգը տեսանելի է

Երևանում ավարտված եվրահանդեսի գլխավոր շահառուն Թուրքիան է: Թող այս դիտարկման փաստարկումը մեր հմուտ ու անաչառ վերլուծաբանները տան, իմ գործն է՝ մատնանշել ի հայտ եկող նոր իրողությունները:
Երբ մի ոչ երկրորդական թուրք պաշտոնյա Հայոց մայրաքաղաքում հայտարարում է, թե ինքն իրեն զգում է ինչպես տանը, դա արդեն ազդանշան է թուրքական մոտակա էքսպանսիայի մասին, որը դարձյալ տեղավորվելու է թուրանական հին ու չհնացող երազանքի մեջ, որտեղ Հայաստանը տեղ չունի: Եվ այդ արշավի թույլտվությունը, կամա թե ակամա, կտա Եվրոպան, որը Հայաստանին ամեն կերպ դրդում է պոկվել Ռուսաստանից: Իսկ դա նշանակում է լիովին անպաշտպան Հայաստան՝ թե ռազմական, թե տնտեսական առումով, ինչը Թուրքիայի համար ավելի քան հեշտ մարսելի պատառ է դարձնում: Եվրոպան գործնականորեն մատը մատին չի խփելու, եթե, Աստված մի արասցե, թուրքերը նորից ներխուժեն Հայաստան: Մեծ վտանգն ավելի քան տեսանելի է:
Բայց Եվրոպան այնքանով է մասնակից Հայաստանի խաղալիքացմանն ու նրա հետագա դուրսմղմանը տարածաշրջանային կենսադաշտից, որքան դա հնարավոր է: Սպասվող նման սցենարի պաշտոնական հեղինակն ու գլխավոր պատասխանատուն ՀՀ դեռևս գործող չարաբաստիկ իշխանությունն է, որը հանուն իր տևումի պատրաստ է գործել ցանկացած հակահայկական արարք: Ահա ինչու նրա հեռացումը կառավարման լծակներից ուղղակիորեն կապված է Հայաստանի բուն գոյության հետ: Եվ սա քաղաքական ֆանտասմագորիա չէ, այլ անմիջական և հիմնավոր կանխատեսում, որի նախանյութը առնված է Արցախի և ՀՀ առանձին տարածքների կորուստներից և հակաեկեղեցական ու հակառուսական արշավներից: Հայաստանին պետք է այն իշխանությունը, որ կկարողանա երկիրը պահել իր բնական զարգացման ու պաշտպանվածության մեջ: Կան այդ ուժերը, և նրանց պետք է տալ վստահության լիարժեք ու անվիճելի քվե:
Հրանտ Ալեքսանյան