Անդրադառնալով Երևանում անցկացված Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին՝ Հայաստանում Իրանի դեսպան Խալիլ Շիրղոլամին մասնավորապես ասել է. «Հույս ունենք, որ Երևանը, օգտագործելով իր ներուժն ու առկա հնարավորությունները, կկարողանա հավասարակշռված գործընկերություն պահպանել աշխարհաքաղաքական տարբեր դերակատարների հետ»:               
 
Ներկայացումը շարունակվելու է երկրի հաշվին

06.05.2026 | 13:43

Վերջերս տեղի ունեցած սոցիալական էքսպերիմենտը բավականին խոսուն արդյունք տվեց․ զեբրի բծերով ներկած էշին շատերը չկարողացան տարբերել։

Առաջին հայացքից սա կարող է անմեղ կատակ թվալ, բայց իրականում այն շատ ավելի խորքային ու վտանգավոր պատկեր է բացահայտում։

Եթե մարդը արտաքին ներկով չի տարբերում էշին զեբրից, ապա դժվար չէ հասկանալ, թե ինչպես է նույն մարդը հերթական անգամ խաբվում քաղաքական փաթեթավորմանը, բարձրագոչ կարգախոսներին ու «նոր դեմքերի» էժան բեմադրությանը։

2018-ին խաբեցին։

2021-ին կրկին խաբեցին։

Եվ եթե նույն մարդիկ նույն ոգևորությամբ պատրաստվում են խաբվել նաև 2026-ին, ապա սա արդեն ոչ թե միամտություն է, այլ սեփական ճակատագրի նկատմամբ անպատասխանատու վերաբերմունք։

Քաղաքականությունը կրկես չէ, որտեղ ներկած էշին կարելի է ներկայացնել որպես զեբր։

Բայց քանի դեռ հասարակության մի հատվածը շարունակում է հավատալ փաթեթավորմանը, ոչ թե բովանդակությանը, այդ ներկայացումը շարունակվելու է՝ երկրի հաշվին։

Գևորգ Կարապետյան

Իրանի ողջ ներուժն աշխատում է տարածաշրջանում Իսրայելին մեկուսացնելու ուղղությամբ

ԱՄՆ-ը, բնականաբար, չի հրաժարվել Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների գաղափարից, սակայն դեռևս զերծ է մնում կրկին գործողություններ սկսելուց։ Ակնհայտ է, որ Իրանի դիմադրությունը, հակահարվածը անակնկալ էր թե՛ ԱՄՆ-ի համար, կամ գոնե ԱՄՆ նախագահի համար, թե՛ Իսրայելի համար...

Երբ թոռը՝ «խնձոր», իսկ պապը «ծառ» է
Փաշինյանի տարօրինակ վարքը Արցախի և Իսրայելի հարցերում
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
