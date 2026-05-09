Հարց տվել ե՞ք ձեզ՝ ինչի են ամիսը մեկ Գյումրիում միջոցառում անում, ՀՀ-ով մեկ իրենց մարզպետներին պարտադրում մարդ հավաքել՝ ուղարկել Գյումրու հրապարակ, հետո ամբողջ ՔՊ-ով տարածում նկարները՝ իրենց ինֆանտիլ սրտիկներով:
Իսկ գյումրեցիներից ում հարցնես՝ Գյումրուց մարդ չկար հրապարակում:
Վախենում են Գյումրուց, նորից պատրանք են ստեղծում, թե Գյումրին սատարում է իրենց՝ ի հակառակ ավագանու ընտրությունների:
Մի բանն են ճիշտ անում՝ վախենալը: Երևանում էլ, Գյումրիում էլ ՔՊ-ն տոտալ մերժված է, իսկ Գյումրու ընտրությունների սցենարը տապալելու է սրանց նաև հունիսի 7-ին՝ անկախ իրենց թատրոններից, շոուներից, համերգներից ու Ֆրանսիայի հիմնից:
Հակահայերը չեն կարող մնալ Հայաստանի իշխանության ղեկին, բացառված է:
Էլիզա Առաքելյան