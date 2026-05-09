Անդրադառնալով Երևանում անցկացված Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին՝ Հայաստանում Իրանի դեսպան Խալիլ Շիրղոլամին մասնավորապես ասել է. «Հույս ունենք, որ Երևանը, օգտագործելով իր ներուժն ու առկա հնարավորությունները, կկարողանա հավասարակշռված գործընկերություն պահպանել աշխարհաքաղաքական տարբեր դերակատարների հետ»:               
 
Եվրոպական երկրների ղեկավարները վաղուց արդեն քրիստոնեական արժեքներ չեն դավանում

07.05.2026 | 10:30

Նրանցից և ոչ մեկը Հայաստան այցի ընթացքում Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին չի այցելել: Ավելին` որևէ մեկը Մայր Տաճար չի այցելել, աշխարհում մի եզակի սակրալ վայր, ուր իջել է Քրիստոս ու անձամբ հրամայել կառուցել իր Եկեղեցու Մայր Տաճարը: Սա հստակ ուղերձ և վերաբերմունք է։ Հակաեկեղեցական արշավի վերաբերյալ ոչ մի գնահատական չկա նույնպես։ Փառք Աստծո, որ ամեն ինչ հստակ է և պարզ, գոնե թատրոնի ականատես չեղանք:

Մերօրյա բաբելոնյան աշտարակաշինարարներն ընդունում են պղծությունն օրինականացնող օրենքներ, միջազգային կոնվենցիաներ, որով պարտադրում են այլ երկրների ընդունել աստվածամերժ օրակարգեր, խորթ արժեհամակարգեր, ընտանիքի խեղաթյուրված մոդելներ, սոցիալական սեռ, «պատվաստումների» անվան տակ գենային պրեպարատների ներարկումներ, տանում մարդկությանը նոր «աշխարհիկ կրոնի» հաստատման ճանապարհով։

Սակայն, Բաբելոն համակարգի կործանումը Աստծո ցասման ներքո աշխարհի վախճանին Հայտնության գրքում գուժում է հրեշտակը. «Նա աղաղակեց բարձր ձայնով եւ ասաց. «Ընկա՜ւ մեծն Բաբելոնը, որ եղել էր բնակավայր դեւերի, արգելանոց ամէն տեսակ պիղծ ոգիների ու ամուր բանտ ամէն տեսակ անմաքուր եւ ատելի ոգիների քանի որ նրա կատաղի պոռնկութեան գինուց հարբեցին բոլոր ազգերը եւ երկրի թագաւորները, որոնք պոռնկութիւն արեցին նրա հետ։ Եւ երկրի վաճառականները հարստացան նրա անչափ զեխութիւնից» (Յայտն. 18:2-3):

Սամվել դպիր ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԱՄՆ-ը, բնականաբար, չի հրաժարվել Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների գաղափարից, սակայն դեռևս զերծ է մնում կրկին գործողություններ սկսելուց։ Ակնհայտ է, որ Իրանի դիմադրությունը, հակահարվածը անակնկալ էր թե՛ ԱՄՆ-ի համար, կամ գոնե ԱՄՆ նախագահի համար, թե՛ Իսրայելի համար...

