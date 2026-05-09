Անդրադառնալով Երևանում անցկացված Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին՝ Հայաստանում Իրանի դեսպան Խալիլ Շիրղոլամին մասնավորապես ասել է. «Հույս ունենք, որ Երևանը, օգտագործելով իր ներուժն ու առկա հնարավորությունները, կկարողանա հավասարակշռված գործընկերություն պահպանել աշխարհաքաղաքական տարբեր դերակատարների հետ»:               
 
Պետականության ընկալումը միայն փարթիներն ու ստամոքսը չէ
07.05.2026 | 11:38

Երբ Ալիևը եվրոպացի առաջնորդների ներկայությամբ հայերիս անվանում էր սեպարատիստ, իսկ Արցախի նախկին ռազմա-քաղաքական ղեկավարությանն անվանում էր պատերազմական հանցագործներ, դահլիճում Հայաստանը ներկայացնողը հիմար ժպիտով չգիտես թե ինչից էր գոհ։

Դահլիճում նստածը անգամ չպատկերացրեց, որ Ալիևը Հայաստանի դեմ է ցուցմունք տալիս, որ Ալիևը Հայաստանի դեմ քաղաքական դատ է բացել ու ամեն առիթով սպասարկում։

Այն աստիճան ինֆանտիլ ու քաղաքական դեգեներատ լինել, որ չհասկանալ Ալիևի հեռահար նպատակներն ու ցինիկ ժպիտով լսել, թե ինչպես են հայրենակիցներիդ ու երկիրդ անվանարկում ու հանցագործ անվանում։

Եվրախորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մեցոլան, որ կարող էր ուղղակի հեգնանքով անցնել, չդիմացավ ու Ալիևին իր տեղը ցույց տվեց, խոսեց արժեքների մասին... իսկ Հայաստանի ներկայացուցիչը ի՞նչ արժեքի ու սկզբունքների մասին պետք է խոսեր, չէ՞ որ ամեն ինչի վրայով անցել է ու դեռ կանցնի։ Իրեն մի բան էր հետաքրքիր` Ալիևը իր նկատմամբ գովեստ շռայլի ու աջակցություն ընտրություններում։

Տխուր է, շա՜տ տխուր։ Պետականության ընկալումը միայն փարթիներն ու ստամոքսը չեն;

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Իրանի ողջ ներուժն աշխատում է տարածաշրջանում Իսրայելին մեկուսացնելու ուղղությամբ

ԱՄՆ-ը, բնականաբար, չի հրաժարվել Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների գաղափարից, սակայն դեռևս զերծ է մնում կրկին գործողություններ սկսելուց։ Ակնհայտ է, որ Իրանի դիմադրությունը, հակահարվածը անակնկալ էր թե՛ ԱՄՆ-ի համար, կամ գոնե ԱՄՆ նախագահի համար, թե՛ Իսրայելի համար...

Երբ թոռը՝ «խնձոր», իսկ պապը «ծառ» է
Փաշինյանի տարօրինակ վարքը Արցախի և Իսրայելի հարցերում
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
