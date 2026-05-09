ԱԺ ընտրություններին ռուսաստանաբնակ հայերի մասնակցությունը՝ դատապարտելի, իսկ Փաշինյանի հետևորդների այցը Հայաստան՝ ողջունելի

Կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ ՏիկՏոկում և Ինստագրամում իր հետևորդ ռուսաստանցիները խոստացել են, որ այս տարի անպայման այցելելու են Հայաստան: Փաստորեն, իրականացնում են իրենց խոստումները։
Իշխանական քարոզիչները մեծ աղմուկ են բարձրացրել, որ Ռուասաստանում բնակվող հայերին հունիսի 7-ին ուղարկելու են Հայաստան, որպեսզի նրանք քվեարկեն ընդդիմության օգտին։ Եթե Ռուսաստանում բնակվող հայաստանցին ՀՀ անձնագիր ունի, ցանկության դեպքում նա կարող է հունիսի 7-ին ժամանել ՀՀ և կատարել իր քաղաքացիական պարտքը։ Թե նա որ քաղաքական ուժին կընտրի՝ իր որոշելիքն է։ Արտերկրում, այդ թվում՝ Ռուսաստանում ապրող հայերը տեսնում են, թե Նիկոլ Փաշինյանի բերած աղետների հետևանքով աշխարհում որքան է ընկել Հայաստանի հեղինակությունը։
Ոսկան Սարգսյան