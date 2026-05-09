Անդրադառնալով Երևանում անցկացված Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին՝ Հայաստանում Իրանի դեսպան Խալիլ Շիրղոլամին մասնավորապես ասել է. «Հույս ունենք, որ Երևանը, օգտագործելով իր ներուժն ու առկա հնարավորությունները, կկարողանա հավասարակշռված գործընկերություն պահպանել աշխարհաքաղաքական տարբեր դերակատարների հետ»:               
 
ԱԺ ընտրություններին ռուսաստանաբնակ հայերի մասնակցությունը՝ դատապարտելի, իսկ Փաշինյանի հետևորդների այցը Հայաստան՝ ողջունելի
07.05.2026 | 13:05

Կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ ՏիկՏոկում և Ինստագրամում իր հետևորդ ռուսաստանցիները խոստացել են, որ այս տարի անպայման այցելելու են Հայաստան: Փաստորեն, իրականացնում են իրենց խոստումները։

Իշխանական քարոզիչները մեծ աղմուկ են բարձրացրել, որ Ռուասաստանում բնակվող հայերին հունիսի 7-ին ուղարկելու են Հայաստան, որպեսզի նրանք քվեարկեն ընդդիմության օգտին։ Եթե Ռուսաստանում բնակվող հայաստանցին ՀՀ անձնագիր ունի, ցանկության դեպքում նա կարող է հունիսի 7-ին ժամանել ՀՀ և կատարել իր քաղաքացիական պարտքը։ Թե նա որ քաղաքական ուժին կընտրի՝ իր որոշելիքն է։ Արտերկրում, այդ թվում՝ Ռուսաստանում ապրող հայերը տեսնում են, թե Նիկոլ Փաշինյանի բերած աղետների հետևանքով աշխարհում որքան է ընկել Հայաստանի հեղինակությունը։

Ոսկան Սարգսյան

Իրանի ողջ ներուժն աշխատում է տարածաշրջանում Իսրայելին մեկուսացնելու ուղղությամբ

ԱՄՆ-ը, բնականաբար, չի հրաժարվել Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների գաղափարից, սակայն դեռևս զերծ է մնում կրկին գործողություններ սկսելուց։ Ակնհայտ է, որ Իրանի դիմադրությունը, հակահարվածը անակնկալ էր թե՛ ԱՄՆ-ի համար, կամ գոնե ԱՄՆ նախագահի համար, թե՛ Իսրայելի համար...

Երբ թոռը՝ «խնձոր», իսկ պապը «ծառ» է
Փաշինյանի տարօրինակ վարքը Արցախի և Իսրայելի հարցերում
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
