Անդրադառնալով Երևանում անցկացված Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին՝ Հայաստանում Իրանի դեսպան Խալիլ Շիրղոլամին մասնավորապես ասել է. «Հույս ունենք, որ Երևանը, օգտագործելով իր ներուժն ու առկա հնարավորությունները, կկարողանա հավասարակշռված գործընկերություն պահպանել աշխարհաքաղաքական տարբեր դերակատարների հետ»:               
 
Հայաստանի հետ նորմալ հարաբերությունները կարող էին մի քանի տարում փոխել Թուրքիայի դեմքը
07.05.2026 | 16:20

Նոր Թուրքիան

Վերջին շրջանում հետաքրքիր ու աննկատ փոխվում է մեր հարևան Թուրքիան: ԵՄ-ը բարձրաստիճան պաշտոնյաների շուրթերով հայտարարում է, որ Թուրքիան ԵՄ անդամ դառնալ չի կարող և Ռուսաստանի ու Իրանի պես հանդիսանում է սպառնալիք: Էրդողանը Եվրամիության հասցեին է կոշտ սպառնալիքներ հնչեցնում: Թուրքիայի ու Իսրայելի հարաբերությունները լարված են:

Իրանի վրա ԱՄՆ ի ու Իսրայելի հարձակման օրերին Նեթանյահուն հայտարարեց, որ Իրանից հետո հաջորդ թիրախը Թուրքիան է, իսկ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Կացը Էրդողանին անվանեց «թղթե վագր»: Արդյո՞ք դա այդպես է:

Թուրքերը ԱՄՆ-Իրան ռազմական բախումներից հետո սկսել են նոր զինատեսակների մասին հայտարարել, ցուցադրում են ԱԹՍ-ներ, նույնիսկ 6000 կիլոմետր հեռահարությամբ բալիստիկ հրթիռներ...

Բայց ինչպիսի՞ն է իրական վիճակը:

Իսկ իրականությունը արդեն իսկ փոխվել է Ուկրաինական պատերազմից և հատկապես իրանա-ամերիկյան կարճ պատերազմից հետո:

Փաստացի, հզոր բանակ հասկացողությունը կորցրել է նախկին իմաստը: Եթե նախկինում Թուրքիան համարվում էր ՆԱՏՕ-ի երկրորդ մեծաթիվ բանակ ունեցող երկիրը, ուկրաինական և իրանական պատերազմները արդեն ցույց են տվել, որ մեր ժամանակներում միլիոնանոց բանակ ունենալը էական չէ: Ինչպես և սպասվում էր, ԱՄՆ-ն ու Իսրայելը Իրանը ոչնչացնելու ծարագիր չունեին, պարզապես, պլանավորված խաղից դուրս բերվեցին Պարսից ծոցի նավթային երկրները, նավթային շուկան վերաձևավորվում է՝ դրանից բխող հետևանքներով: Կարծես ԱՄՆ ն ու Իրանը մոտ են վերջնական համաձայնությանը: Իրանը դառնում է տարածաշրջանի գլխավոր ուժային կենտրոնը, իսկ Թուրքիան մնում է Իրանի ստվերում:

Էրդողանը փորձեց միջնորդ դառնալ ռուս-ուկրաինական պատերազմում՝ չստացվեց, իրանական պատերազմում նույնպես թուրքերի միջնորդության առաջարկը լուրջ չնդունվեց:

Էրդողանի տնտեսական մոդելը շարունակում է ճաքեր տալ, անցած օրերին թուրքական լիրայի արժեզրկումը շարունակվեց:

Եվ շատ հավանական է, որ ԱՄՆ ն ու Եվրամիությունը պայմանավորված վերակազմավորեն ՆԱՏՕ-ն: Թրամփը բազմիցս հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ը կարող է ՆԱՏՕ-ից դուրս գալ: Նեթանյահուի սպառնալիքները Թուրքիայի հասցեին անհիմն չեն: Իրանի հետ հարցերը կարգավորելուց հետո Թուրքիան դառնում է խոչընդոտ, անպիտան՝ բոլոր առումներով: Թե Իրանի, Հարավային Կովկասի ու Եվրամիության միջև, թե Իսրայելի ու Սիրիայի միջև: Թուրքիայի վերջին հույսը ավանդաբար Ռուսաստանն է, բայց ռուսները ի զորու չեն Ուկրաինային զուգահեռ նաև ձեռք մեկնել Էրդողանին: Վաղ թե ուշ Պուտինը ստիպված է լինելու Ուկրաինայից դուրս գալ և կարգավորել հարցերը Եվրամիության հետ: Այդ ժամանակ Թուրքիայի դերը Ռուսաստանի համար նույնպես շեշտակի կնվազի:

Էրդողանն ուշացավ, թուրքերը իրենց ներշնչել են, որ հանդիսանում են հզոր դիվանագետներ, սակայն իսլամացած վրացի Էրդողանը իր կառավարման ընթացքում հասցրեց հարաբերությունները փչացնել գրեթե բոլոր հարևանների հետ: Մեծ երկիր, Օսմանյան կայսրության իրավահաջորդ ձևանալով՝ թուրքերը խաղացին զուտ ճղճիմ ու փոքր խաղեր: Հայաստանի հետ սահմանի բացումը վերածեցին թուրքական էժան բազառի: Այժմ, նոր ԱԹՍ-ներ ու բալիստիկ հրթիներ ցուցադրելով, ոչ ոքի վրա տպավորություն թողնել չի ստացվի: Իսրայելը նույնիսկ առանց ԱՄՆ-ի անմիջական մասնակցության, կարող է Թուրքիան շարքից դուրս բերել մի քանի օրում: Թուրքիան, ի տարբերություն Իրանի, նույնիսկ չի կարող դիմանալ ամենաթեթև պատժամիջոցների:

Եվ հետո, Իրանը վերջին շրջանում ապացուցեց, որ հանդիսանում է համամարդկային արժեքներ կրող քաղաքակրթություն, իսկ Թուրքիան այդպես էլ մնաց իր անցյալի մեջ խճճված՝ ազգայնական ֆաշիզմի ու կրոնական մոլեռանդության մեջ տատանվող վիճակում:

Էրդողանի բանագնաց Սերդար Քըլըչը, ով թուրքի նման չէ, Երևանում իրեն զգում է ինչպես տանը, բայց սահմանը բացելուց վախենում են: Հասկանալի վախ է, շատ հասկանալի...

Այնինչ, Հայաստանի հետ նորմալ հարաբերությունները կարող էին մի քանի տարում փոխել Թուրքիայի դեմքը, կարող էին լիցքաթափել այդ երկրի խորքային հակասությունները: Հայերի միջոցով կարելի էր Թուրքիան մեծ ռեսթարտի ենթարկել:

Արա Արայան

Իրանի ողջ ներուժն աշխատում է տարածաշրջանում Իսրայելին մեկուսացնելու ուղղությամբ

ԱՄՆ-ը, բնականաբար, չի հրաժարվել Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների գաղափարից, սակայն դեռևս զերծ է մնում կրկին գործողություններ սկսելուց։ Ակնհայտ է, որ Իրանի դիմադրությունը, հակահարվածը անակնկալ էր թե՛ ԱՄՆ-ի համար, կամ գոնե ԱՄՆ նախագահի համար, թե՛ Իսրայելի համար...

Երբ թոռը՝ «խնձոր», իսկ պապը «ծառ» է
Փաշինյանի տարօրինակ վարքը Արցախի և Իսրայելի հարցերում
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
