Հաղթանակի օրվա տոնակատարությունը խափանելու փորձեր այսօր չեն եղել՝ լրագրողների հետ զրույցում ասել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք ՈՒկրաինայի զինված ուժերը փորձե՞լ են խափանել տոնակատարությունը: Ավելի վաղ ՌԴ պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը պատասխան զանգվածային հրթիռային հարված կհասցնի Կիևի կենտրոնին, եթե ՈՒկրաինան փորձի խափանել Հաղթանակի տոնի միջոցառումները։               
 
Էսօր աշխարհում տենց անկյուն չկա, որտեղ քեզ լրիվ ապահով զգաս
07.05.2026 | 21:05

Եթե լացդ գալիս ա, լացի՛։ Պետք չի խոնավությունը ներսում պահել, դրանից մտքերը բորբոսնում են։

Եթե ուզում ես խփել, խփի՛՝ թեկուզ պատին կամ սեղանին։ Հարվածը մեջդ մի՛ պահի, դա քեզ մարդասպան ա դարձնում։

Եթե ուզում ես հայհոյել, հայհոյի՛։ Եթե ամաչում ես, մտի՛ մի տեղ, որտեղ քեզ ոչ ոք չի լսում, ու ազատություն տուր անամոթ բառապաշարիդ՝ ներսումդ մի՛ պահի։ Ներսում պահած հայհոյանքը կռիվ ա գցում քո ներքին օրգանների միջև, ու միշտ դրանցից մեկը տուժած ա դուրս գալիս։

Ու, ի սեր Աստծո, էդքան մի՛ մտածի քո ապահովության մասին՝ քաղաքական իրավիճակ, կանխատեսումներ, հոռետեսումներ։ Կյանք ա, ինչ ասես՝ կպատահի։ Էսօր աշխարհում տենց անկյուն չկա, որտեղ քեզ լրիվ ապահով զգաս։ Ինչ էլ լինի՝ ամենամեծ վտանգը քո ներսում ա, իսկ ամենաապահով տեղը գերեզմանն ա։ Մի՛ շտապի, վաղ թե ուշ կհասնես։

Հանգիստ ապրի՛։

Հենրիկ Պիպոյան

ԱՄՆ-ը, բնականաբար, չի հրաժարվել Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների գաղափարից, սակայն դեռևս զերծ է մնում կրկին գործողություններ սկսելուց։ Ակնհայտ է, որ Իրանի դիմադրությունը, հակահարվածը անակնկալ էր թե՛ ԱՄՆ-ի համար, կամ գոնե ԱՄՆ նախագահի համար, թե՛ Իսրայելի համար...

