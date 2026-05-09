Աստծո հանգիստը
07.05.2026 | 22:39
Ես առաջնորդում եմ ձեզ:
Ճանապարհը բաց է:
Առանց երկմտելու առաջ ընթացեք:
Ես ձեր կողքին եմ:
Իմ Ձայնը լսեք: Լսեք Իմ Ձայնը:
Իմ Ձեռքն է կառավարում ամեն բան:
Մի մոռացեք, որ Ես ձեզ հետ ավելի լավ եմ գործում, երբ դուք հանգիստ եք: Շատ հանգիստ արեք ձեր քայլերը. մի պարտականությունից մյուսին անցեք խաղաղ ու անշտապ` անցումների միջև ընկած ազատ ժամանակը հատկացնելով հանգստի համար ու աղոթքի:
Չափից դուրս զբաղված մի եղեք:
Ձեռք զարկեք միայն այն գործերին, որ Ես եմ թելադրում: Աստծո հանգիստը գտնվում է մի այնպիսի տարածքի մեջ, որ մարդու գործունեության սահմաններից այն կողմ է գտնվում: Համարձակություն ունեցեք երբեմն մտնել այդ սահմանից ներս. այդ ժամանակ իրոք ուրախություն և խաղաղություն կգտնեք այնտեղ:
Այն բոլոր գործերը, որոնք արդյունքն են հրաշքի: Դուք էլ ջանացեք ունենալ` հրաշք գործելու ուժ և իշխանություն:
Իմացեք, որ ձեզ զորացնող Քրիստոսի շնորհիվ կարող եք անել ամեն բան:
Ո՛չ, դեռ ավելին, իմացեք, որ կարող եք ամեն բան անել Քրիստոսի շնորհիվ, որ հանգիստ է պարգևում ձեզ:
