Եկան օրերը - քաղցալուր ու մառ,
ունայն, ոգեզուրկ ու քմակատար,
երազանքների փոշին է հիմա
ձեռքիս - և մոխրե հացի մի պատառ:-
Զեխ թափորներ են քայլերթում անհոգ
հույլ ոստաններով - մեղսորեն երկտակ,
և հին զանգերը սիզիփյան ճիգով
աղաղակներ են խեղդում իրենց տակ:-
Նզովյա՛լ լինեք, խլուրդներ դավի,
որ երկրիս սերը մսխեցիք անհագ,
նրա ոսկորն ու միսը կրծեցիք
շնագայլային ոռնոց-խնդությամբ:-
Տերը երեսն իր շրջել է ձեզնից,-
սատանա՛ն անգամ թող ձեզ չների,-
կգա՛ն նոր օրեր՝ հաղթ ու կատարյալ,
երազանքների կնիքով հաստված:
Հրանտ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ