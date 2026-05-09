Հաղթանակի օրվա տոնակատարությունը խափանելու փորձեր այսօր չեն եղել՝ լրագրողների հետ զրույցում ասել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք ՈՒկրաինայի զինված ուժերը փորձե՞լ են խափանել տոնակատարությունը: Ավելի վաղ ՌԴ պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը պատասխան զանգվածային հրթիռային հարված կհասցնի Կիևի կենտրոնին, եթե ՈՒկրաինան փորձի խափանել Հաղթանակի տոնի միջոցառումները։               
 
«Եռագլուխ հրե՞շ», թե՞ քառագլուխ հիբրիդային վիշապ
08.05.2026 | 11:41

Մայիսի 8-ից պաշտոնապես մեկնարկվում է արդեն ամիսներ սկսված նախընտրական քարոզարշավը։ Անցած շրջանում տեղեկատվական դաշտ նետվեցին որոշ թեզեր, որոնք ձևավորեցին և թիրախավորեցին ընդդիմությանը որպես «եռագլուխ հրեշ»։

Մինչդեռ ժողովրդական ավանդույթն ասում է «երկու գլուխ մի ղազանի մեջ չի եփվում», ուր մնաց երեքը։ Ինչևէ։ Մինչդեռ ընդդիմությունը լայնորեն չշրջանառեց այն հակաթեզը, որ մի եռագլուխ էլ դուք եք ի դեմս նիկոլ, Իլհամ, Էրդողան կոմպոզիցիայի։ Ենթադրաբար մտածեցին, որ կլինի հայելային պատճենահանում, բայց ուշ չէ, կարող էին մի քյալա ավելացնել, օրինակ Ուրսուլա Ֆոն դեր Լեյնինը։

«Եթե Սամվել Կարապետյանը ընտրվեց, ապա բոլոր հայ ջահելներին քշելու է ռուս-ուկրաինական ճակատ», «Հայաստանը վերածելու գուբերնիայի», բայց զուգահեռ էլ «իր քվեները տալու է Քոչարյանին, որովհետև ինքը չի կարող դառնալ վարչապետ»։ «Նա կոռումպացված է, որովհետև հավելագրումներ է արել և գողացել ձեր փողերը» և այլն, և այլն։

Տպավորություն է, որ մենք ունենք Մերձավոր Արևելքում ամենամարտունակ բանակը, որը բոլորն ուզում են շահագործել։ Բա եթե դուք մտնում եք Եվրոպայի նստատեղի համապատասխան ճեղքը, որն ամեն օր սրտիկի տեսքով ցույց եք տալիս մեզ, չե՞ք կարծում, որ ՀՀ քաղաքացիները իսկապես կկռվեն ռուսի դեմ Կիևի ռեժիմի կողմից, թե՞ դա հանուն ձեր պատկերացրած ժողովրդավարության է արվելու։ Իսկ այդ դեպքում մեր սահմանները Թուրքիա՞ն է պաշտպանելու, թե ըստ Ալենի Ադրբեջանն է մեր անվտանգությունը երաշխավորելու։ Եթե վիլայեթ կամ գուբերնիա, մենք ընտրում ենք Հայաստանի ինքնիշխանությունը։

«Ուժեղ Հայաստանը» ընդդիմության ֆավորիտ ուժն է և գնում է 50+ ձևաչափով, ինչո՞ւ պետք է զիջի իր քվեները։ Այստեղ մենք խնդիր ունենք պարզ հաշվարկի հետ, բայց դա ՔՊ-ական ուղեղների IQ-ի համար բարձրագույն մաթեմատիկա է։ Եթե Արցախի պարտությունը մի իշխանություն որակում է որպես հաղթանակ, հիմա ինչպե՞ս բացատրենք իրենց, որ Սամվել Կարապետյանի հաղթանակի պարագայում դա չի կարող լինել իր պարտությունը և բնականաբար նա կձևավորի իշխանություն իր քաղաքական ուժի գլխավորությամբ, ոչ թե ուրիշի, որին ի դեպ դուք քաղաքական գործոն չեք համարում, որի հետ մենք համամիտ չենք։

8 տարի իշխանության եք, ոչ մի հանրային-քաղաքական սուր հնչեղություն ունեցող քրեական գործ չբացահայտեցիք, ոչ մի «օլիգարխի» կամ «չարագործի» չբանտարկեցիք, ոչ մի «հնի» չպատժեցիք, որովհետև ինքներդ արդեն հին եք, ավելին քան հին, հիմա հավելագրումների մասին լոլո եք կարդում։

Արեգ ՍԱՎԳՈՒԼՅԱՆ

Հ.Գ.

Էրդողան-Իլհամ-Նիկոլ-Ուրսուլա քառագլուխ հիբրիդային վիշապը կտապալվի բազմահազար քվեների հայոց նետերից։

